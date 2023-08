El mal momento de Coco Sily después de suruptura con Caramelito Carrizo: «¿Algo más?»

A pocas horas de que se conociera su separación de la conductora, el actor tuvo un contratiempo que lo hizo explotar

Coco Sily no está pasando un buen momento a nivel personal. Por estos días, se encuentra sobrellevando la separación de Cecilia Caramelito Carrizo, con quien se lo veía muy feliz luego de tres meses de haber blanqueado la relación. Y en medio de este duelo, del que asegura que no quiere hablar más tras la decisión de la conductora de volver con su exmarido, al humorista le ocurrió un hecho inesperado en la vía pública que lo hizo explotar.

Según dejó registrado él mismo en sus redes sociales, durante la tarde del viernes pasado fue a buscar su camioneta que había dejado estacionada en la calle, no la encontró, y en su lugar recibió una notificación del Gobierno de la Ciudad: se trataba de una multa hecha por haber estacionado en un sitio no permitido para ese fin.

En ese momento, Coco dejó registrado el mal trago con una foto de la nota en la que se le avisaba que le habían levantado una multa y que se habían llevado su camioneta. “Tu vehículo fue infraccionado” rezaba el papel en la parte superior, junto al número de acta que le habían labrado. Sobre la imagen, el actor escribió sin filtro: “Me llevó la camioneta la grúa. ¿Algo más?”.

Cabe recordar que el miércoles pasado por la noche trascendió el rumor de que Sily y Caramelito no seguían estando juntos. Luego de esto, en diálogo con Teleshow, el humorista había confirmado la separación de la conductora. “Hola, sí, me separé, gracias por preocuparte, no voy a hablar del tema, un beso”, respondió escuetamente ante la consulta acerca de su situación personal que había sorprendido a todos.

Apenas dos semanas antes la pareja se había mostrado unida en la entrega de los Premios Martin Fierro, a donde llegaron juntos y Cecilia se sentó junto a su novio en la mesa en la que el humorista estuvo nominado por mejor programa cultural educativo con el ciclo Noche de mente, de la TV Pública. En esa oportunidad, desde las instalaciones del Hotel Hilton la pareja estuvo muy afectuosa y hasta dejaron plasmado un apasionado beso que las cámaras captaron cuando el actor resultó ganador de su terna, antes de subir al escenario a recibir la estatuilla y a agradecerle por su apoyo.

Una vez que Coco confirmó la separación, Caramelito también salió a dar sus explicaciones sobre el tema. “Sí, está todo muy bien entre nosotros. Y nuestro trabajo en la radio continúa como siempre”, admitió la actriz que seguirá teniendo un vínculo laboral con Sily en FM Extra, 107,5, en donde se habían conocido y empezado su breve romance.

En tanto, se conoció la noticia de que Caramelito volverá con su exmarido, Damián Giorgiutti, padre de sus hijos Lorenzo y Benito, de quien se había distanciado hacía pocos meses por decisión de su pareja, tras 25 años de matrimonio. “Con Damián estamos charlando mucho y viendo si es que podemos reanudar nuestra relación”, explicó la conductora a Teleshow.

Más tarde, al aire de Socios del espectáculo (El Trece) Caramelito amplió sus dichos y contó cómo está transitando este momento. “Estoy bien, triste obviamente y con todo lo que implican las decisiones de la vida y las de las relaciones”. Respecto a su relación con Sily aseguró: “Si bien fue una relación corta, para mí fue muy importante haberlo conocido y tenido en mi vida. Nuestra relación empezó desde la franqueza total y siempre con toda la verdad de lo que nos pasaba a los dos”.

