Ayer, el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Luis Basterra, dejó habilitada la construcción y refacción de la Escuela de Educación Secundaria N° 21 “Gral. Julio Argentino Roca” de la localidad de Tres Lagunas. De esta manera, ya son 1420 las obras educativas materializadas por la gestión del gobernador Gildo Insfrán.

Fue acompañado por la subsecretaria de Educación, la profesora Analía Heizenreder, y otras autoridades del Ministerio.

Al respecto, el jefe de la cartera educativa dirigió algunas palabras a los estudiantes y docentes e inició expresando: “Este nuevo edificio va a albergar las ilusiones, los sueños que se van creando y alojando en ustedes, los jóvenes. Vivirán aquí un período importante de su vida, que es ir pensando en lo que quieren ser cuando pase el tiempo y lleguen a la adultez”.

Seguidamente, explicó que los que están en el primer ciclo lo ven como algo nuevo” y aclaró: “De hecho muchos de ustedes prácticamente no han vivido la presencialidad en el inicio de esta formación”, no obstante esbozó que “los que están en el segundo ciclo están emocionándose pensando en qué va a ocurrir después de que terminen”.

A su vez, puso en resalto que “lo que ustedes están viviendo hoy, es producto de un proyecto político que nosotros denominamos el Modelo Formoseño”.

Y explicó: “Es un Modelo que posibilita que estas cosas ocurran, que permite que hoy tengamos un edificio de esta naturaleza, de esta calidad, para que puedan ustedes (los alumnos) estudiar y los docentes, llevar adelante su tarea y realización personal de acompañar a estas juventudes a que puedan construir y realizar sus sueños”.

En esta línea, sostuvo que “este proyecto que nos propuso el gobernador Insfrán ya no tiene una identidad partidaria, porque ha sido apropiado por todos los formoseños que asumen que la educación es el nuevo rostro de la justicia social”.

Además, manifestó que los padres de los alumnos sabrán lo que fue su juventud, asegurando que saben “las dificultades que significaban acceder a la educación”, no obstante remarcó: “Hoy con claridad vemos que esto se repite a lo largo y ancho de todo el territorio provincial (en referencia a los nuevos edificios que aseguran el acceso a la educación).

“Ustedes son privilegiados, no solo los jóvenes de Tres Lagunas, sino todos los formoseños, porque esto se repite desde el extremo este al extremo oeste y del norte al sur de nuestra provincia”, aseveró.

Además, celebró que “con esta edificación sumamos 1420 escuelas” señalando que todas cuentan “con la misma instalación y calidad que habilita pensar en el futuro”.

También, nombró a “la conectividad que tienen” destacando que gracias a ello “pueden estar interconectados”.

Finalmente, sostuvo: “Nosotros, como sistema educativo, tenemos que estar a la altura de los tiempos, para que esa virtualidad sea parte, no la centralidad pero sí parte del proceso de enseñanza y aprendizaje”, concluyó.

Edificio

Con una superficie total cubierta a refaccionar y a construir de 2500 metros cuadrados, la escuela cuenta con nuevos espacios como el hall de ingreso y las galerías de circulación, la dirección, vice dirección, la administración y archivo, la sala de profesores, la preceptoría y la cooperadora.

Además de sanitarios docentes, kitchen, tres aulas, sanitarios para niñas, niños, niños con capacidades diferentes y docentes (incluye pasillo técnico), salón de usos múltiples y cocina con despensa.

También, un sanitario, depósito general, patio de formación con mástil, galerías de conexión, cerco perimetral olímpico y mobiliario completo.

Asimismo, se refaccionaron tres aulas, el laboratorio de ciencias y el de tecnología, la biblioteca, la sala de informática, las galerías de circulación, el playón deportivo y el mobiliario completo.

