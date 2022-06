El ministro Gómez reiteró la importancia de la vacunación antigripal en esta época del año

Compartir

El ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, reiteró a la comunidad formoseña la importancia de aplicarse la vacuna antigripal en esta época del año, ya que “hubo un aumento importante de casos de gripe”; y recordó que “en personas no vacunadas, adultas o vulnerables, por cuestiones de salud, es tan peligrosa como el COVID, porque puede producir enfermedades graves y la muerte”.

“Así que es conveniente que las personas que estén dentro de los grupos priorizados reciban las dosis de las vacunas antigripal, que este año se adelantó”, indicó.

Y añadió: “Hace un tiempo atrás empezamos a recibir las vacunas y todas las personas menores de 65 años que tengan algún factor de riesgo, no solamente inmunosuprimidos, pueden recibirla”.

Además, el funcionario señaló que se pueden recibir de forma simultánea, en el mismo día, la dosis de la vacuna antigripal y la de COVID 19 “que le esté haciendo falta”.

“La vacuna antigripal es una vacuna de calendario y siempre, hace muchos años, se vacuna justamente a estos grupos que son los mayores de 65, los menores de esa edad que están en grupos de riesgo; y hay también vacunas pediátricas antigripal que tenemos disponible, por lo que todos los grupos están incluidos”, explicó.

Gómez también se refirió a la situación del Coronavirus en nuestra provincia y dijo que “tenemos un número importante de casos todavía, lo que nos indica la presencia del virus que está circulando”.

“Por lo tanto, el uso del barbijo, del alcohol en gel y la vacuna es imprescindible, sino sería otra nuestra situación”, consideró.

Asimismo, resaltó que en la actualidad no hay pacientes fallecidos, con respirador, ni internados, porque la mayoría de las personas contagiadas cuentan con las dosis de la vacuna contra el COVID correspondiente.

“De los 21 casos que se detectaron el viernes, por ejemplo, 20 están vacunados con tres y cuatro dosis y uno sólo que no, por ser menor de tres años, entonces esto es lo que nos da la explicación de por qué no tenemos pacientes complicados en Formosa”, manifestó.

Y aclaró: “Son casos asintomáticos o leves, que sólo requieren un control, pero no internación ni en sala común”.

El parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” de este domingo 12 de junio, detalló que, en los últimos siete días, se detectaron 99 casos nuevos de coronavirus en la provincia, lo que suma un total de 116 casos activos en todo el territorio formoseño.

