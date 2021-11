El Ministro González culpó a Patricia Bullrich por los fallecidos en la provincia durante la pandemia

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Dr. Jorge González se refirió a la visita de la ex ministra de Seguridad de la Nación Patricia y la acusó de ser en gran parte «culpable» de los fallecidos por la pandemia; además reivindicó la postura de la provincia «de ir por el camino de defensa a la salud y la vida».

«Hay personas que no estuvieron de acuerdo con una situación que afectó al mundo como lo es una pandemia, fue una situación que puso a prueba a los valores en los que estaban fundados las sociedad y comunidades, en algunas se privilegió el aspecto económico y en otras la salud y la vida, y en Formosa nosotros elegimos ese camino, y fue en ese sentido que todos los organismos del Estado se pusieron esa tarea al hombro para llevarlo adelante», comenzó diciendo.

Al ser consultado si las medidas adoptadas en Formosa tuvieron un «costo político» respondió que «no hay Estado en el mundo en que no hayan tenido su costo, sin lugar a dudas fue así».

Al referirse a Bullrich dijo que «quienes estuvieron a favor del contagio hoy justamente vuelven a visitar la provincia. 1218 formoseños murieron y ella tiene gran parte de responsabilidad».

Y recordó que «en el año 2019 Bullrich militó contra la cuarentena, criticó la falta de vacuna cuando en realidad se estaba trabajando a destajo para llevar adelante, criticó la falta de compra de una vacuna en particular y proponía incluso la entrega de las Islas Malvinas por esa vacuna. Verdaderamente no tiene cara, porque además su historia así lo marca».

«La verdad es que nosotros queremos seguir trabajando en esta nueva normalidad, donde estamos saliendo juntos como lo dijimos desde un primer momento a partir del cumplimiento de las medidas y llevando adelante la más formidable campaña de vacunación que tenga conocimiento la historia argentina y formoseña, pero aún así es evidente que la economía ha vuelto a tener un empuje que nos ha llevado en los números macroeconómicos al año 2019», insistió el funcionario.

Apertura de fronteras

Finalmente, al ser indagado por la apertura de frontera con Paraguay, dejó en claro que «es una decisión del Estado Nacional, nosotros estamos acompañando en un proceso gradual de apertura cuidada».

