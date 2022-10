El motivo por el que Chris Martin paró el show y enmudeció a todo el público en el estadio de River

Compartir

Linkedin Print

Esta semana comenzaron los shows de la maratónica seguidilla de diez conciertos que la banda británica Coldplay tiene programados en el estadio de River Plate. En total, alrededor de 600 mil personas podrán ver en vivo a la banda que viene de pisar escenarios latinoamericanos y disfrutar de esta fiesta musical.

En la primera noche, Chris Martin frenó el recital cuando estaba sonando el tema “A sky full of stars” y pidió silencio a los cientos de espectadores que quedaron sorprendidos. Luego de varios segundos de incertidumbre, el popular cantante hizo un pedido muy especial en español. El momento fue grabado por algunos fanáticos que luego lo compartieron en sus redes sociales.

“No, no, no”, dijo el músico mientras caminaba por la pasarela de vuelta al escenario principal. “Muchísimas gracias, nuestra familia argentina. Tengo que pedirles otro favor”, señaló el artista. “En este momento, sin dudas, este es el mejor público del mundo sin dudas. Pero, creo que podemos hacerlo un poco más fuerte. Creo que podemos llevarlo a algún lugar que no hayamos visto antes”, agregó Chris Martin.

A continuación, el vocalista manifestó: “Nos gustaría hacer la canción de nuevo. Otra vez, esta canción, pero con más energía, saltando un poquito más alto, gritando un poquito más fuerte, cantando un poquito más. Para lograr esto, necesitamos hacerlo sin teléfonos y sin cámaras, sin electrónicos”. De manera inmediata, el público le hizo caso y se vivió un momento inolvidable en el Monumental.

Cabe recordar que con estas diez fechas previstas, la banda musical bate el récord de shows en River que tenía Roger Waters, con nueve espectáculos. En junio, al registrar esa marca impresionante de shows en El Monumental, Martin -acompañado por sus músicos- grabó un video con un mensaje para sus fanáticos. Primero, dijo en inglés: “Queríamos hacer este corto video para decirles muchas gracias, y que estamos muy emocionados por verlos en unos meses. Gracias por darnos esta vida”. Luego, pidiendo disculpas por su español, agregó: “Podemos anunciar hoy nuestro concierto final número 10 en River Plate. ¡Es increíble! Estamos tan agradecidos”.

En 2019, Coldplay anunció que no volvería a realizar giras para no agravar el calentamiento global, sin embargo, el grupo decidió poner en marcha este ambicioso tour que estará signado por iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental.

Music Of The Spheres World Tour es la gira más revolucionaria de toda su trayectoria. Buscando generar conciencia activa con el objetivo de perpetrar un cambio positivo en relación al cuidado de los recursos naturales, los principales ejes del tour sustentable son disminuir el consumo, reciclar ampliamente, reducir nuestras emisiones de CO2 en un 50% en comparación con la gira más reciente de la banda (2016-2017); apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y con muy bajas emisiones de carbono; y hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente, financiando una serie de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología, y reduciendo significativamente más CO2 del que produce el recorrido.

Compartir

Linkedin Print