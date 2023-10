El motivo por el que Holder no quiere iniciar un tratamiento por sus ataques de pánico

El pasado martes, Tomás Holder regresó a la pista del Bailando 2023 luego de una movilizante jornada vivida anteriormente, cuando tras un ataque de pánico debió ser atendido por personal de una ambulancia, que se acercó a los estudios de América. Con su madre presente en el estudio, el exparticipante de Gran Hermano reveló que vivió semanas muy difíciles, y que gracias al apoyo de quienes se encuentran a su alrededor , estaba tratando de dar lo mejor de sí.

En LAM se pudieron ver las imágenes del momento posterior a su presentación en la pista de baile, cuando se trasladó hasta la cabina del descargo, donde al ingresar comenzó a llorar y se arrodilló en el piso, acompañado por su partenaire, Agostina Caute, y por su madre, Gisela Gordillo. Tras unos instantes, tomó el micrófono y aseguró: “Quiero agradecerle al jurado, todavía no puedo dar lo mejor de mí, estoy tratando”, y fue en ese momento en que las lágrimas volvieron a su rostro y las palabras se comenzaron a entrecortar. Fue allí cuando se retiró del lugar.

Ángel de Brito reconoció que lo mejor que podría pasar en este momento es que el participante deje de estar en el certamen y se ocupe de su salud, a la vez que reveló que habló con Gisela, quien reconoció que Tomás no quiere hacer tratamiento, no quiere medicarse porque no acepta el tratamiento como una salida. En momentos en que la mujer también es cuestionada por su exposición en los medios en medio de los problemas de su hijo, reconoció: “Yo no puedo hacer nada, por más que lo agarre de las orejas es un chico grande, no lo puedo obligar, ya lo intenté”.

Según reveló De Brito respecto de la charla que tuvo con la mujer: “Cuando en el verano contó lo de las fiestas electrónicas y su adicción a las pastillas, ella se lo llevó a Rosario, lo estuvo tratando allá, veía especialistas todos los días, había mejorado, había salido de ese tema, pero me decía que está desesperada, por más ataques hacia ella, diciéndole ‘cholula’ por estar en la tele. Me decía que a él el trabajo le hace bien, se traba en determinados momentos, pero el trabajo le da una salida”.

Esta semana, el exhermanito bailó junto a su acompañante en la pista. Al finalizar, se abrazó con su coach, entre lágrimas. ″Me cuesta todavía, pero a Facu siempre le digo que es un castigo laburar conmigo. Cada vez que lo abrazo me calma, es un tipazo”, confesó el joven, quien tras la devolución del jurado, se despidió emocionado: “Quiero pedirles perdón porque estoy llorando, soy esto, también lloro, también me duelen algunos comentarios, pero soy esto, me duelen algunos comentarios porque es verdad lo que me pasa. Me levanto todas las mañanas en positivo, pero rezo para que me saque esta mierda, quiero ser diferente, ser feliz y tener una buena vida”.

“Todos los días agradezco a Dios por mi familia, mis amigos, un mensaje solamente para los que padecen ansiedad: ‘No están solos, no hay que guardarse las cosas, no hay que quedarse callados y de a poquito, se puede’”, indicó.

Sin embargo, luego de ello llegaría un nuevo ataque de pánico y el joven de 21 años debió ser asistido. Quien dio la información y publicó una foto del momento en que su entorno lo socorría fue el cronista de LAM, Santiago Sposato, quien estaba cubriendo el backstage del programa de Marcelo Tinelli. “Otro ataque de Holder…”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter junto a una foto en la que se logra visualizar a Tomás, que parece estar sentado y tapado por quienes se acercaron a asistirlo.