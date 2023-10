Veterano del 5 de octubre indicó que «con los años este tema ya pasa desapercibido»

Ricardo Valdéz excombatiente y presidente del Centro de Veteranos 5 de Octubre, dialogó con el Grupo de Medios TVO y habló acerca de como vive él este nuevo aniversario del intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29, aseveró con profunda tristeza que «lo ocurrido el 5 de octubre de 1975 en Formosa con el paso de los años pasa desapercibido».

Valdez comenzó diciendo: «yo creo que el tema del 5 de octubre es algo que va pasando desapercibido con los años, pero a veces si escucho que hablan a nivel nacional, pero lo hacen cuando hablan de otros hechos similares que ocurrieron».

Al hacer referencia a los dichos de Patricia Bullrich y de Victoria Villaruel al decir que ellas iban a darles el tan esperado reconocimiento a los familiares y víctimas de los caídos del 5 de octubre, aseveró que está al tanto de lo que han dicho, pero consideró que ya han pasado muchos Presidentes que prometieron cosas al respecto, estuvieron en el cargo y se han ido sin hacer nada. «Tampoco confiamos tanto en las promesas de ahora porque ya han pasado 48 años y nadie ha hecho nada, es algo que en verdad ya nos tiene un poco resignado este tema con lograr algún reconocimiento económico porque ya nadie si quiera se acuerda de lo que pasó».

«Tanto tiempo ha pasado que el año próximo los que estuvimos en el Regimiento ese día cumpliremos 70 años, todos los que hemos quedado estamos enfermos, es por ello que en mi caso particular ni de los actos participo», manifestó.

«Yo luché mucho para conseguir lo poco que tenemos, yo llevé este hecho por todo nuestro país, donde iba para visibilizar nuestro combate en defensa del RIM 29, las enfermedades que padezco hicieron que me resigne a continuar con mi labor, ya no concurro ni a la sede porque no estoy bien», explicó.

«Mi lucha trascendió los límites de Formosa y estoy orgulloso de eso, es algo que llevaré conmigo para siempre», cerró emocionado.

Patricia Bullrich

Al respecto, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich indicó «en el Año 2012 se votó un proyecto para darle una indemnización a los soldados asesinados en el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, en ese momento se votó la ley con el apoyo del Kirchnerismo, estos se dieron cuenta que no querían ir para ese lado, la guardaron y el presidente Mauricio Macri sacó un DNU para pagar esa indemnización».

«En el año 2019 no se ha llegado finalizar el trámite y Agustín Rossi quien había dicho que las iba a pagar, no lo ha hecho, es más el jefe del Ejército Argentino había publicado dos twits conmemorando un nuevo aniversario del ataque al RIM 29 donde fallecieron conscriptos, soldados y militares y este hizo que eso sea borrado», añadió.

«Frente a un nuevo aniversario y recogiendo lo que hemos hecho en 2012 por medio del diputado Ricardo Buryaile y lo hecho por Mauricio Macri mi compromiso es llevar a cabo de una vez y para siempre esas indemnizaciones que en Formosa con una herida abierta», remarcó la exministra de seguridad.

Acto en la plaza

de armas del RIM 29

La ceremonia fue encabezada por el vicegobernador Eber Solís acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia de Formosa, Jorge González; el intendente Jorge Jofré; el comandante de la Primera División de Ejército, general de brigada Aldo Ferrari; el comandante de la Brigada III de Monte, coronel mayor Cristian Carlos Pafundi; legisladores provinciales y familiares de caídos y ex soldados veteranos.

Al inicio, ingresaron los retratos de los soldados caídos en combate junto a las antorchas que simbolizaban en sus flamas a los adelantados del 5 de octubre de 1975.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino y Marcha a Formosa, ejecutado por la banda militar Curupayti, el capellán Epifanio Barrios realizó la invocación religiosa.

Luego, se tomó revista al Regimiento de Infantería de Monte 29 y el minuto de silencio para quienes dejaron su vida en defensa de la unidad militar, recordando al subteniente Ricardo Massaferro, sargento Primero Víctor Sanabria, soldados Antonio Arrieta, José Coronel, Heriberto Dávalos, Hermindo Luna, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y el agente de policía Neri Alegre.

Además, la hija del cabo post mortem Antonio Arrieta, recibió de mano de las autoridades una medalla de distinción.

Finalmente, se dispuso la ceremonia de arrío del pabellón nacional, la banda musical del Regimiento interpretó la Canción del Ejército Argentino, y se autorizó el pasaje del desfile que cerró la conmemoración.