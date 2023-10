Selección: Scaloni anunció la lista de jugadores con Messi pero sin Di María

El entrenador argentino dió a conocer la lista de jugadores de cara a los partidos contra Paraguay y Perú. El astro rosarino encabeza la nómina, la novedad es la ausencia de «Fideo», quien sufrió una lesión muscular ante Inter por Eurocopa.

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, anunció este jueves la lista de convocados con Lionel Messi pero sin Ángel Di María para los partidos contra Paraguay y Perú, el jueves 12 y el martes 17 de octubre, respectivamente, de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

El capitán y mejor jugador del Mundial 2022 encabeza una nómina de 34 futbolistas, de los cuales cinco son Sub-23 y trabajarán bajo las órdenes de Javier Mascherano.

Messi se sumará al seleccionado argentino pese a la inactividad que arrastra en Inter Miami por una molestia en el isquiotibial derecho.

El astro, nominado para lo que sería su octavo Balón de Oro, se perdió los últimos cuatro partidos del equipo dirigido por Gerardo Martino pero podría volver a sumar minutos el próximo sábado contra Cincinnati FC, como local, justo antes de viajar a Buenos Aires.

La baja más importante será la de Ángel Di María, quien el martes sufrió una lesión muscular en el partido de Benfica contra Inter por la Liga de Campeones de Europa.

El rosarino había sido el capitán y una de las figuras del equipo campeón del Mundo en la última victoria (3-0) ante Bolivia en la altura de La Paz, por la segunda fecha del camino hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La ausencia de «Fideo» se suma a la ya conocida del defensor Lisandro Martínez, quien se volvió a operar por la vieja lesión en el pie derecho (quinto metatarsiano) y se despidió de toda actividad hasta el año que viene.

La lista tiene regresos de jugadores importantes que no habían estado para los partidos ante Ecuador y Bolivia.

Marcos Acuña, Paulo Dybala y Giovani Lo Celso reaparecen tras recuperarse de sendas lesiones, mientras que son nuevamente considerados Lucas Martínez Quarta, de gran presente en Fiorentina y campeón de América en 2021, y Lucas Ocampos, quien asoma como una variante ante la ausencia de Di María.

Los que no repiten de la última lista son Marcos Senesi, Ángel Correa, Facundo Buonanotte y Facundo Medina.

Los nuevos y sorpresivos nombres que figuran en la convocatoria seguramente estarán con el seleccionado Sub-23 de Mascherano.

Ellos son Facundo Farías, compañero de Messi en Inter Miami; Carlos Alcaraz, ex Racing y actualmente en Southampton de la segunda de Inglaterra; y Marco Pellegrino, el zaguero central surgido de Platense que fue vendido a Milan, de Italia.

Los jugadores de Athletico Paranaense Lucas Esquivel, ex Unión, y Bruno Zapelli, ex Belgrano, integran nuevamente la nómina de la mayor pero estarán con el equipo que se prepara para el Preolímpico que será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El plantel comenzará a entrenarse el próximo lunes 9 en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

El primer compromiso será el jueves 12 ante Paraguay en el estadio Monumental y después será el turno de visitar a Perú en Lima, el martes 17 de octubre. La lista completa de los jugadores que estarán a disposición de Scaloni está integrada por los siguientes futbolistas:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta) y Walter Benítez (PSV).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Acuña (Sevilla) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Roma), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham) y Alexis Mac Allister (Liverpool).

Delanteros: Thiago Almada (Atlanta United), Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter), Lucas Beltrán (Fiorentina), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina) y Lucas Ocampos (Sevilla).