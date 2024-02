El movimiento Libres del Sur se plegará a la jornada nacional de lucha «Ollas Vacías»

En contacto con este matutino, la referente territorial de Libres del Sur en Formosa, Beatriz Galeano contó que hoy desde las 8.30 horas en la plaza San Martín estarán presentes para exhibir las ollas vacías de los comedores y merenderos. aseveró además que “hace más de tres meses no reciben alimentos y es por ello que llevaremos adelante esta protesta”.

Galeano comenzó diciendo: “este miércoles 7 de enero estaremos en la plaza San Martín a partir de las 8.30 horas con las cocineras y responsables territoriales de los merenderos y comedores con nuestras ollas vacías como símbolo de una realidad nacional que nos golpea muy fuerte y que tiene que ver con la falta de alimentos”.

Y añadió “esta actividad la llevaremos adelante en el marco de una jornada nacional de lucha, en el que las cocineras y responsables territoriales realizarán un reclamo a la ministra de Capital Humano en relación a la necesidad de la urgente entrega de alimentos a los miles de comedores populares que son quienes son los que dan respuestas al hambre en el país”.

Denunció además que hace más de tres meses que las organizaciones sociales no los alimentos y por ello ya están ante una emergencia alimentaria. “Hay que decir que cientos de niños y ancianos se ven afectados ante esta situación y a todo ello le sumamos la inflación que no se detiene y ya no podemos cubrir las 4 comidas diarias”

“Hay familias que no tienen la posibilidad de recibir ningún tipo de ayuda del Estado y están inmersas por ello en una terrible miseria”, se explayó.

Indicó también que “consideramos que el Estado se ha retirado de los barrios y de la población argentina y ha profundizado la crisis que venimos arrastrando de años anteriores y con la promesa del cambio esto fue nefasto. Un cambio que en realidad nos conduce a situaciones de mucha violencia y peligrosidad en este marco de alto nivel de vulnerabilidad que es cuando en los lugares más humildes están más expuestos a la droga, narcos y violencia”.

“Decimos que mientras el Estado no asuma el rol que le corresponde, las organizaciones, comedores y merenderos estaremos en las calles defendiendo nuestros derechos que día a día se ven vulnerados”, puntualizó.