El Municipio de la ciudad de Formosa adhirió a la Ley de Autismo

Luego de que la Legislatura provincial adhiriera a la Ley Nacional de Autismo e invitara a todos los municipios de Formosa a hacerlo, ayer el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad capital aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley Provincial 1716/22 por la que se adhiere a la Ley Nacional 27043/14.

Es importante decir que afuera del recinto y atentos a la sesión, había un grupo de familiares de personas con TEA quienes celebraron y aplaudieron la iniciativa.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Florencia del grupo TEA Formosa, quien es tía y hermana de personas con autismo, se mostró muy contenta y reconoció que esto les da un marco normativo para poder seguir trabajando en torno a la cuestión.

«Con esto sentimos un acompañamiento inmenso, esto es un trabajo en equipo, como padres nosotros no podemos avanzar si no sentimos el acompañamiento de los concejales, diputados, gobierno, etc», comenzó diciendo

Reconoció que la adhesión municipal es un gran paso porque «nos abre el camino para seguir trabajando en equipo ya que esto no termina en la mera adhesión».

«Nosotros estamos trabajando, nos están llamando de diferentes lugares para avanzar, el acompañamiento que tenemos ahora nunca lo habíamos sentido, tenemos reuniones con los ministros, concejales, etc», resaltó la misma.

Comentó además que «ahora nos llamó el concejal Marcelo Sosa, quien nos ofreció su gente para trabajar en los barrios de la capital y avanzar en estadísticas porque nosotros no sabemos cuántos niños con autismo tenemos en Formosa, tenemos solo el dato en educación que son 400 niños, pero ahí hay que ver los que están con maestra especial y los que no, falta saber cuántas personas no tienen diagnóstico que son un montón, por eso en esta ley se remarca la importancia de la detección temprana; primero vamos a comenzar en capital y después vamos a seguir hacia el interior donde es peor la situación».

En este sentido, Florencia indicó que también buscan progresar en un proyecto sobre «pirotecnia sonora cero» porque «algunos chicos con autismo tienen hipersensibilidad auditiva, eso hace que cualquier ruido fuerte los altere y bloquee totalmente», por ende, pidió a la sociedad empatía y concientización.

Finalmente, vale recordar que el objetivo de la Ley es promover el diagnóstico temprano, la intervención oportuna, así como la capacitación de recursos humanos en salud y la investigación vinculada a Trastornos del Espectro Autista (TEA).

