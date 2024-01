El municipio recuerda mantener baldíos y obras en óptimas condiciones de limpieza

La Municipalidad de la Ciudad recuerda a vecinos propietarios mantener sus inmuebles baldíos en condiciones de salubridad, como así también las construcciones que se encuentran sin habitar, puesto que es muy importante para la prevención del dengue, chikungunya y zica, flagelos que se potencian en temporada de lluvias y con la vegetación en constante crecimiento, lo que promueve la proliferación del mosquito transmisor.

Al respecto, la Secretaria de Obras Públicas de la comuna, Ing. Malena Gamarra, expresó “como comunidad debemos trabajar entre todos para no perjudicar a los vecinos, y a su vez para que la ciudad se mantenga limpia y ordenada tal como tratamos de hacerlo desde el municipio”, dijo. “Desde aquí también mantenemos los espacios públicos en condiciones de limpieza, pero es obligatorio para el vecino hacerlo con sus inmuebles baldíos, edificados no habitados y sus parterres”, subrayó.

La funcionaria recordó que, para ello, “se encuentra en plena vigencia la Ord. N° 7451 del año 2020, que habilita a la municipalidad a multar a aquellos vecinos que no cumplan con sus obligaciones, pero siempre priorizamos un trabajo de concientización y mancomunado, para evitar llegar a la infracción”, remarcó.

“Tenemos identificados a todos los baldíos de la ciudad – agregó – y es más, podemos decir que no surgen nuevos baldíos, sino que van edificando en esos lugares y disminuye la cantidad, por lo que trabajamos con todos los elementos que nos permite la ordenanza para poder llegar a los propietarios, como por ejemplo los edictos, precisó Gamarra.

Por último recordó que “la municipalidad tiene la responsabilidad de mantener en óptimas condiciones todo lo que es vía publica, plazoletas, playones, pero el parterre del inmueble le cabe al vecino” concluyó la funcionaria.