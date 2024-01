Ingolotti celebró el ingreso del agua al vertedero de Ruta 28

El diputado provincial por el Partido Justicialista (PJ), Aldo Ingolotti, habló sobre el ingreso de agua a la zona del vertedero de la Ruta 28, que “se registró desde el pasado lunes 8”.

“Este no es un dato menor”, esbozó el legislador, quien explicó que “este es el último punto a partir de ahora, ya que empieza a acumularse agua en todo el humedal de las 400 mil hectáreas del vertedero de la Ruta 28”.

“Esto posibilitará en el corto plazo la administración, a través de los distintos canales, a las localidades de la Ruta 81 y su ingreso próximamente al sistema del Riacho Porteño”, añadió a AGENFOR.

No obstante, el Diputado del PJ afirmó que “desde la provincia nunca se para en lo que sean obras para optimizar el escurrimiento del agua hacia los canales o humedales del Bañado La Estrella”, y acentuó que este “es un trabajo incesante del Estado formoseño”.

Además, Ingolotti sostuvo que “a pesar de los distintos Gobiernos nacionales, Formosa, dentro de sus políticas de Estado, siempre ha priorizado la canalización del sistema, a fin de que la mayor cantidad de agua pueda ingresar a nuestra provincia, a nuestro sistema y a partir de ahí poder administrar”.

“Hace más de 15 días se ha registrado el ingreso al sistema del Río del Norte por el Riacho el Tala” señaló, al mismo tiempo que recordó que “el agua de ese sistema alimenta a las localidades de Posta Cambio Zalazar, a los reservorios de agua potable y hace posible la producción agropecuaria en la zona de Zalazar, Fortín Lugones, San Martín Dos y Fortín Leyes”.

“En este momento, el agua ya está contenida por un tapón artificial que en el proceso hemos emplazado en un sector de la comunidad de Santa Rosa, que es un punto intermedio entre las localidades de Posta Cambio Zalazar y Fortín Lugones, a fin de poder trabajar y poner en óptimas condiciones el escurrimiento para que el agua prontamente llegue a la localidad de San Martín Dos”,

Estimó que “este no es un dato menor, son obras productos de una planificación estratégica para el manejo de los recursos hídricos”, cerró.