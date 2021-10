El Municipio y la Policía de la provincia coordinaron los controles en boliches y salones de eventos

Compartir

A raíz de la reapertura en la actividad de salones de eventos y locales bailables durante este fin de semana, en la mañana se realizó una reunión entre autoridades del municipio capitalino y de la Policía de la provincia para coordinar la manera en la que se van a efectuar los controles, para garantizar el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios establecidos.

Así lo manifestó el director de Bromatología, Dr. Jorge Tarantini, quien brindó precisiones al respecto: “Teniendo en cuenta la reapertura de la actividad en salones de eventos y locales bailables este fin de semana, nos reunimos con los organismos de seguridad para coordinar la manera en la que se va a trabajar, controlando que se cumplan con los protocolos sanitarios establecidos por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid 19 y adoptados por la Municipalidad”.

En ese sentido, el funcionario expresó que “como el aforo permitido para estos eventos es del 50 %, tras las inspecciones que se realizaron el día jueves, se estableció el cupo de personas que puede ingresar en cada uno de los salones de eventos y locales bailables. También se les notificó a los propietarios de estos locales que la Dirección de Bromatología es la que va a estar a cargo de este control, en conjunto con los contadores de personas que van a tener los locales en cada puerta de ingreso”.

“Desde nuestra área ya hemos abocado la cantidad de inspectores necesarios para que esta normativa tenga fiel cumplimiento, a fines de salvaguardar la salud pública”, remarcó más tarde.

Del mismo modo, dijo que “se ha notificado a todos los propietarios de salones de eventos y locales bailables acerca de las sanciones ante el incumplimiento de los protocolos vigentes, ya sea el aforo permitido, el control de menores y la exigencia del esquema completo de vacunación contra el Covid 19 o el PCR negativo. Todos ellos han firmado un convenio de corresponsabilidad con el Municipio para dar fiel cumplimiento a los protocolos establecidos”.

“Cabe resaltar que para poder concurrir a estos eventos, las personas deben tener aplicada la segunda dosis de la vacuna con 14 días de anticipación”, remarcó Taratini.

Boliches habilitados

Seguidamente, el funcionario comentó que tras las inspecciones realizadas, quedaron habilitados ocho locales bailables en la ciudad y resaltó que “aquellos locales bailables o salones de eventos que no solicitaron la inspección no están autorizados a abrir sus puertas”.

“Cabe aclarar que es la Dirección de Bromatología la que habilita el inicio de la actividad, es decir, se tiene que establecer un horario de ingreso y de finalización del evento, ya que el inspector de Bromatología debe estar en el lugar 15 minutos antes de que se abran las puertas para corroborar que no haya ninguna persona en el local, que el mismo se encuentre en condiciones y para labrar el acta de inicio del evento”, explicó Tarantini.

Para concluir, indicó que “el horario de ingreso a los locales bailables arranca a las 23.30 y finaliza a las 4 de la mañana”.

