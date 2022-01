«El objetivo básico del Pase Sanitario que es que la gente se vacune»

Compartir

El ministro de Transporte bonaerense explicó que gracias a la implementación del pase «la vacunación de quienes no habían iniciado su esquema o lo tenían incompleto, se aceleró muchísimo».

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, aseguró este martes que el Gobierno bonaerense continúa «avanzando en la implementación del pase sanitario», y que la medida ya está cumpliendo su objetivo de acelerar la vacunación contra el coronavirus.

La solicitud del pase sanitario para algunas actividades masivas y en lugares cerrados en la provincia de Buenos Aires «viene avanzando y se cumple el objetivo básico que es que la gente se vacune», dijo D’Onofrio a Radio Télam.

Y afirmó que a partir del 21 de diciembre, cuando se tomó esa medida, «la vacunación de quienes no habían iniciado su esquema o lo tenían incompleto, se aceleró muchísimo».

A su vez, el ministro de Transporte bonaerense agregó que el pase sanitario se completará «muy bien con una campaña muy fuerte de vacunación dentro del ámbito escolar».

«Es el único rubro, de 11 a 5 años, con el que todavía estamos en el 50%, por eso, en lo que resta de enero y febrero se va a trabajar muy fuerte para equipararlos con el resto de las franjas etarias», apuntó.

Respecto al pago de subsidios a las empresas de Transporte, el Ministro aclaró que entre el viernes pasado y hoy las empresas de transporte verán reflejadas en sus cuentas los importes.

En tanto, D’Onofrio manifestó que «tanto docentes como alumnos deberán estar debidamente vacunados para poder gozar de una presencialidad que no hemos tenido años anteriores».

El sábado, las cámaras que nuclear a unas 100 líneas de colectivos de la provincia habían iniciado una medida de fuerza en reclamo del pago de ese subsidio.

«Todos los años se tiene que firmar un acuerdo con el Gobierno nacional, que lleva desde la firma del Presidente de la Nación, pasando por el gobernador, docena de ministros nacionales y provinciales, más organismos de control, y es un trámite que dura 30 días pero lo logramos hacer en 6», explicó D’Onofrio sobre el retraso en el pago del subsidio.

También se refirió al movimiento turístico en la provincia durante la temporada de verano. En ese sentido, manifestó que la provincia «está viviendo una temporada histórica con afluencia a todos los destinos turísticos bonaerenses y se ha preparado con infraestructura, operativos de seguridad, trabajos de seguridad vial de la provincia y Nación, la CNRT y los controles de autotransporte», y calificó al plan Pre Viaje como «un acierto del Presidente» que impulsó al sector tras la crisis que provocó la pandemia.

