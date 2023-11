El octavo Balón de Oro de Messi: los seis periodistas que no le dieron ni un voto

Han pasado algunos días desde que Lionel Messi conquistó por octava vez el Balón de Oro, prestigioso premio que entrega la revista France Football al mejor futbolista del año con la votación de 100 periodistas de todos el mundo. Y aunque resulte llamativo, algunos jurados pusieron al ídolo argentino fuera del Top 5 de esta temporada, una decisión extraña ya que se tata del año en que llevó a la Argentina a ser campeón en la Copa Mundial de la FIFA en Qatar.

Messi venció en las urnas nada más y nada menos que a Erling Haaland y Kylian Mbappé. Según la información compartida por la revista francesa, La Pulga consiguió 462 puntos, mientras que Haaland acumuló 357 y Kylian Mbappé sumó 270 unidades.

De la votación participan 100 periodistas de los países que se ubican en los 100 primeros lugares del ranking FIFA. De los 92 periodistas que realmente votaron –no lo hicieron los representantes de Serbia, Mali, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Haití, Curazao y Siria–, fueron 66 los que ubicaron a Messi en el primer puesto.

Curiosamente, hubo seis que no consideraron al crack rosarino entre los mejores cinco jugadores del año: Bruno Porzio (El Salvador), Husam Barakat (Jordania), Samnick (Camerún), Simao Rodrigues (Cabo Verde), Christophe Cerf (Suiza) e Ibrahima Diallo (Guinea).

Otro de los especialistas que relegó a en su consideración fue Adam Khalil, el único periodista marfileño que vota en el Balón de Oro desde 2007, quien puso a Messi como el quinto mejor por detrás de Mbappé, Victor Osimhen, Rodri Hernández y Julián Álvarez.

Por otra parte, dentro del grupo de periodistas que participa en el proceso de votación aparece como representante argentino Enrique ‘Quique’ Wolff, ex futbolista de 74 años que trabaja desde hace varios años en la cadena ESPN. Como era de esperar, eligió a Lionel Messi como el mejor jugador de la temporada e incluyó en su Top 5 a varios integrantes de la Selección.

Wolff puso como el segundo mejor futbolista a Julián Álvarez, que además de ser campeón del mundo con Argentina en el Mundial también conquistó la Premier League, la FA Cup y la Champions League con Manchester City. Y si bien el podio lo completó con con Kylian Mbappé, los otros dos jugadores elegidos fueron Dibu Martínez y Lautaro.

En la ceremonia del Balón de Oro también se entregaron otros premios como el Trofeo Kopa, que reconoce al mejor futbolista menor de 21 años de la temporada. Lionel Messi, en su rol de capitán de la selección argentina, fue parte de la votación y recientemente se reveló que eligió como favorito a Jamal Musiala, el joven alemán que se desempeña en Bayern Munich.

En su segunda opción, el astro rosarino eligió a Pedri, ex compañero suyo en el FC Barcelona; mientras que completó su podio con Jude Bellingham, flamante estrella del Real Madrid, quien resultó ser el conquistador de este galardón que se disputan las principales promesas del fútbol mundial.