El ODEPOE cruzó a Bullrich por su promesa de reconocer a los héroes del 5 de Octubre en caso de llegar a la Presidencia

Desde el Observatorio de Derechos Políticos y Electorales -ODEPOE- que funciona en el Seno de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, en el actual proceso electoral, recordaron que por Ley Provincial Nº 1.395 se instituyó como «Día del Soldado Formoseño» y con la Ley Provincial Nº 1.612 el «Día del Héroe Formoseño» en reconocimiento a los caídos en defensa del RIM 29, el que fuera cobardemente atacado en el año 1975, encontrándose los soldados con una situación de disparidad inicial, por la sorpresa del ataque, lo que determinó la ejecución de 12 hombres del cuartel, más un agente de policía.

Seguidamente afirmaron que “los soldados mueren cuando lo hacen físicamente y cuando los olvida su pueblo” y que “los caídos en el RIM 29 no solamente dieron la vida por la Patria en defensa de su cuartel, de un gobierno democrático y por ello no aceptaremos propuestas oportunistas, como las efectuadas por la precandidata a Presidenta por Juntos por el Cambio en Formosa, quien expresó que, si accede a la presidencia, promoverá el Proyecto de Ley para reconocer a los caídos el 5 de octubre”.

“Quienes vivimos en esta tierra no necesitamos de verdades a medias, pues la ex Ministra de Seguridad de Mauricio Macri participó con roles secundarios, en al menos dos operativos de Montoneros. Luego, se exilió, según antecedentes ampliamente difundidos, en los cuales se ha determinado que, el nombre utilizado por ella en las operaciones clandestinas de la agrupación era ‘Carolina Serrano’ o ‘Cali’. Sí hubiéramos apreciado que estas gestiones se concretaran en otros tiempos con los pedidos que hemos efectuado al Estado Nacional y al Congreso de la Nación; sin ningún interés político y con el único objetivo de que los herederos y familiares de nuestros Héroes, puedan gozar, en algún momento de nuestra historia, de las reparaciones económicas, que recibieron los que atacaron a nuestros soldados conscriptos, ya que, para superar las heridas, hace falta, contar toda la historia y no lo que nos conviene, pues de esta manera, no se construye ningún futuro”, finalizaron.

