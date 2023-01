El pan sin freno y ya se comercializa a 450 pesos el kilo en algunos comercios

El aumento constante en los insumos, la materia prima e incluso los combustibles, generan una suba de precios reiterativos en el pan y sus derivados. «Todos los meses está subiendo un 10% o un 15%», manifestó Lucas, un comerciante al Grupo de Medios TVO.

«El precio del pan todos los meses está subiendo un 10% o un 15% y más la suba de los combustibles todos los meses, hay que sumar todo y así mes a mes lo clientes lo sienten mucho. Cada semana se aumenta 10 o 20 pesos y en cuestión de 8 meses ya aumentó a más del doble el pan», agregó Lucas.

El joven posee un comercio barrial y al no contar con producción propia, adquiere el producto para la reventa, lo que hace que los costos se eleven un poco más debido al flete y sus costos. Hace 8 meses comercializaba el pan a $180 el kilo, hoy lo hace a $450.

«Lo único que siempre nos dicen es que subió el costo de la materia prima, eso es lo que siempre nos comentan y más de eso tampoco preguntamos porque sabemos que todo sube constantemente; cualquier materia primera, o sea todo lo primario, sube siempre, no hay tope», mencionó el comerciante.

Cabe señalar que el aumento más fuerte registrado en el precio del pan a nivel nacional fue en el mes de febrero con un 27,7%, tope fijado por la Comisión del Centro Industrial de Panaderos. En otras provincias como Córdoba, esta semana los precios incrementaron un 13% y el kilo ya se comercializa en los $500.

«Es algo de todos los días porque no se ve un techo. Cuando la gente se acostumbra a los precios, vienen los aumentos. Ahora lo subo un poco más por el tema de la distancia que tengo que recorrer todos los días y el valor de la nafta y está a $450 el kilo. Se hace lo que se puede», completó Lucas.

Relacionado