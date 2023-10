El Papa Francisco condenó el terrorismo de Hamas contra Israel y pidió que cesen los ataques

El papa Francisco que “cesen los ataques” en Israel y afirmó que “el terrorismo y la guerra no llevan a ninguna solución”. “Sigo con aprehensión y dolor lo que está ocurriendo en Israel”, declaró tras la oración del Ángelus desde la plaza de San Pedro del Vaticano.

“Traslado mi cercanía a las familias de las víctimas”, prosiguió, informó la agencia de noticias AFP. “Que cesen los ataques y las armas, les pido por favor”, dijo a los fieles congregados.

“El terrorismo y la guerra no llevan a ninguna solución, sólo a la muerte y el sufrimiento de tantos inocentes”, aseguró el Papa. “La guerra es una derrota. Toda guerra es una derrota. Recemos para que haya paz en Israel y en Palestina”, añadió.

El pontífice se abstuvo de hacer una referencia específica a la Franja de Gaza o al grupo palestino Hamas, que ayer por la madrugada lanzó una ofensiva sorpresa en Israel que ha dejado cientos de muertos en ambos bandos.

Luego, en un tuit, Jorge Bergoglio reiteró su pedido: “Sigo con dolor cuanto está sucediendo en Israel. ¡Que los ataques y las armas se detengan, por favor! Que se comprenda que el terrorismo y la guerra no conducen a ninguna solución. La guerra es una derrota. #OremosJuntos por la paz en Israel y Palestina”.

En tanto, El Consejo de Seguridad de Israel, encabezado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, aprobó oficialmente el estado de guerra en el país, que capacita al Ejército para llevar a cabo “destacadas actividades militares” en el marco de la guerra con el grupo terrorista Hamás declarada este pasado sábado, informan medios israelíes.

La decisión, anunciada el domingo, autoriza formalmente “la adopción de importantes medidas militares”, según un comunicado. “La guerra que fue impuesta al Estado de Israel en un asesino ataque terrorista desde la Franja de Gaza comenzó ayer a las 06:00″, agregó.

La decisión, necesaria para actuar en concordancia con la Ley Básica de Israel a pesar de que Netanyahu ya declaró al país en guerra poco después de la ofensiva del movimiento islamista, ha sido finalmente adoptada tras el encuentro mantenido entre el primer ministro y su cúpula de seguridad, comprendida entre otros por el ministro de Defensa, Yoav Gallant y el jefe del Estado Mayor, el general Herzi Halevi.