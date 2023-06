En las elecciones provinciales del domingo 25 de junio, el Partido Justicialista se quedó con el 63% de los votos en la localidad de El Colorado. El intendente Mario Brignole fue ratificado en su cargo, con un 54,56% de votos, asegurándose así el séptimo mandato como jefe comunal.

Brignole valoró la tranquilidad de todo el proceso electoral en esa localidad del sur provincial y analizó el contundente triunfo de Gildo Insfrán como candidato a gobernador. “El pueblo quiere muchísimo a Gildo, valora las transformaciones para bien que hizo de nuestra querida provincia, es un hombre apasionado de la política, muchos de los dirigentes del interior queremos reflejarnos”, afirmó.

En ese marco consideró que “el pueblo nunca se equivoca, la voz del pueblo es la voz de Dios como dice el dicho, y se expresó libremente por la continuidad de Insfrán”.

Particularmente dijo que “tengo la bendición para representarlo como intendente por séptima vez, eso hace que redoblemos el compromiso para seguir trabajando”.

Destacó que en los comicios del domingo, el Peronismo obtuvo el 63% de los votos en su localidad, y personalmente el 54%, por lo que dijo estar “muy feliz”.

Se renovaron tres bancas en el Concejo Deliberante, dos de las cuales son para el PJ, además de resultar electa diputada provincial Dora Doroñuc.

Al analizar el contexto político, Brignole criticó al senador por la oposición Luis Naidenoff, quien “va cumpliendo 18 años como senador y ahora se vuelve a inscribir en las PASO buscando su reelección”, al señalar que este sector criticaba la reelección de Insfrán, sin tener en cuenta estos detalles.

“Son los que critican permanentemente, incluso fueron a la Corte Suprema de Justicia a poner nerviosos a muchos ciudadanos. Yo no caí en la trampa, siempre dije que la Constitución (Provincial) es muy clara en cuanto a la interpretación del artículo 132. Ellos tenían la esperanza de que sea la Corte la que imponga en Formosa un gobernador”, aseguró.

Dijo el intendente de El Colorado que “el pueblo de Formosa es esclarecido y ha premiado a quienes tienen pasión por la política, como debe ser, y están al servicio de la gente los 365 días del año” y no a aquellos que tienen una mentalidad perdedora que “se inscriben para un cargo y también para otro, ante la posibilidad de perder”. Sobre esta decisión, dijo que “esto no es una timba, eso es ser irrespetuoso en el ejercicio de la política”.

Relacionado