El pico del COVID-19 sería entre mediados y fines de mayo

El doctor Mario Romero Bruno, sostuvo que según los pronósticos de los expertos la hipótesis que se maneja es que el pico de ascenso de casos en la región sudamericana sería entre mediados de mayo y fines de ese mes, «en esto nadie tiene la verdad absoluta», opinó, aunque teniendo en cuenta de que se trata de un virus respiratorio, coincide con los picos habituales de los casos de gripe en el país.

Por lo que llamó a la población a seguir esforzándose con cumplir con las medidas de aislamiento social, siendo la principal, y tomando las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, remarcó el doctor: «Nosotros salimos a buscar el virus cuando salimos a la calle, así que esta es una oportunidad que tenemos los formoseños de adquirir hábitos, esperando obviamente que sean la menor cantidad de casos posibles lo que de presentarse tengamos que afrontar».

Porque agregó: «Nadie dice que no habrá casos, sino que tenemos el privilegio hoy de ser una de las tres provincias donde el virus del covid-19 no tiene circulación».

En ese sentido, volvió destacar que esta situación de no contar con casos confirmados de coronavirus en la provincia, «permite preparar todo el sistema de salud, tener todos los protocolos actualizados».

En cuanto a los hábitos del que anteriormente hablaba el doctor, dijo que uno de ellos es el lavado de manos, usar el pliegue del codo al momento de estornudar, pañuelos descartables, el distanciamiento social, es decir, quedarnos en casa como lo vienen haciendo los formoseños y formoseñas porque es de esperarse según los expertos que el pico sería entre mediados y fines de mayo.

También el ministro González, en la misma línea pidió a la población mantener las medidas preventivas contra el covid-19, ya que la cuarentena obligatoria es la vacuna que hoy tenemos para luchar contra la enfermedad.

Al tiempo, que va a continuar el aislamiento, en su segunda fase, hasta el 26 d abril, así lo dispuso la Nación prorrogando los tiempos y que en las próximas horas se dará a conocer el DNU firmado por el presidente de la Nación.