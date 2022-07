El PJ se abroquela detrás de Batakis y levanta las banderas de Evita

Compartir

Linkedin Print

En una semana signada por alteraciones en el mercado cambiario, el Partido Justicialista cerró filas en un «apoyo contundente» a la ministra de Economía, Silvina Batakis, que en la semana recibió la visita de gobernadores del Frente de Todos, quienes el próximo miércoles realizarán un nuevo encuentro de la Liga y explicitarán su aval al Gobierno nacional.

En un marco político más calmo puertas adentro de la coalición oficialista, gobernadores e intendentes bonaerenses desfilaron esta semana por la Casa Rosada, donde se reunieron con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y luego cruzaron al Ministerio de Economía para escuchar de primera mano el diagnóstico económico de Batakis, en medio de una escalada del dólar ilegal y la presión especulativa.

Más allá de los acuerdos y giros presupuestarios para los distritos, el común denominador para los dirigentes peronistas fue «reordenarse» tras la figura de Batakis: «En esta situación económica del país, hay que bancar al Gobierno», repitieron al unísono tanto los que viajaron a la ciudad de Buenos Aires como aquellos que se comunicaron por teléfono o mantuvieron encuentros virtuales.

El viernes, en un acto en el Museo del Bicentenario para anunciar inversiones en ciencia y tecnología, el presidente Alberto Fernández estuvo acompañado por gobernadores y desde allí aprovechó para apuntar en forma enérgica contra los especuladores y los sectores del campo que no liquidan su cosecha.

«No me van a torcer el brazo porque sé que cuento con el apoyo de cada uno de ustedes», les dijo Fernández a los mandatarios y dirigentes del FdT convocados al acto.

Para la semana próxima está prevista la segunda reunión de la Liga de Gobernadores, que se realizará el miércoles 27 en Bariloche, Río Negro, que tendrá un tono más conciliador con el Gobierno y sus planteos estarán bajo la tutela de la situación económica que condiciona los reclamos de los mandatarios provinciales que ahora tienen como principal misión garantizar las obras para sus distritos.

«La foto con Manzur y Batakis será cada vez más habitual», señalan desde los entornos de los gobernadores que deben negociar el presupuesto para las obras de infraestructura al no contar el Poder Ejecutivo nacional con una ley de Presupuesto debido al impedimento de los sectores opositores en el Congreso.

Esto es leído por el círculo presidencial como «una buena señal» y «una alentadora situación» para continuar por el camino del diálogo y la recuperación del diálogo dentro del Frente de Todos.

Esta semana, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dedicó sus publicaciones en Twitter a cuestionar el accionar de la Corte Suprema de Justicia y señaló que «con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible», mientras crece en algunos sectores del oficialismo la idea de que la proscripción de la exmandataria con miras a las elecciones del 2023 podría ser uno de los objetivos buscados por los integrantes del máximo tribunal.

En la misma sintonía, el Presidente apoyó las críticas de la Vicepresidenta al alto tribunal y volvió a reclamar la necesidad urgente de «una reforma profunda y democrática» de la Justicia.

Por otro lado, los intendentes peronistas bonaerenses -acompañados por el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde- también se reunieron esta semana con la titular del Palacio de Hacienda, a quien la consideran una dirigente cercana por sus años en la gobernación provincial durante la gestión de Daniel Scioli.

«Acá nadie va a sacar los pies del plato. Pero necesitamos medidas para frenar el aumento de precios», dijo uno de los más experimentados jefes comunales del conurbano bonaerense al salir del encuentro.

Así los intendentes peronistas marcaron el termómetro del conurbano a la espera de nuevas medidas económicas del Gobierno para enfrentar a los especuladores que incrementan los precios y que presionan sobre los distintos valores del dólar en un mercado cambiario en tensión permanente.

Para la semana próxima se esperan también gestos de unidad dentro del oficialismo: las distintas expresiones del peronismo realizarán actos y marchas el próximo martes en homenaje a la figura de Eva Perón, al conmemorarse el 70° aniversario de la muerte de la esposa de Juan Domingo Perón.

Los gobernadores, intendentes y dirigentes del FDT buscarán enarbolar las banderas tradicionales del peronismo más clásico e ir contra los sectores de poder concentrado.

Por su parte, el Partido Justicialista (PJ) nacional -presidido por Alberto Fernández- convocó para el martes a las 16 a un acto homenaje en su sede de la calle Matheu 130.

Compartir

Linkedin Print