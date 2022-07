Fórmula 1: Max Verstappen ganó el GP de Francia y se aleja en el campeonato

Compartir

Se desarrolla el Gran Premio de Francia que finalizó con la victoria de Verstappen, que logró su séptimo triunfo en el año.

Max Verstappen, el piloto de Red Bull, ganó este domingo en la decimosegunda carrera de la Fórmula 1 en el GP de Francia, en el circuito de Paul Ricard y se alejó en el campeonato luego de que Charles Leclerc no pudo finalizar la competición .

Verstappen se adueñó de la primera posición en la vuelta 18 de la carrera cuando Charles Leclerc se ubicaba al frente, pero en una curva sufrió un trompo y quedó afuera.

Es por eso que los resultados de este Gran Premio favorecieron al neerlandés en el campeonato, debido a que su escolta no sumó puntos.

El podio lo completaron Lewis Hamilton, quien a pesar de mantener un ritmo regular sufrió el imprevisto de no contar con suministro de agua para la hidratación, y George Russell, el otro piloto de Mercedes, quien a falta de dos vueltas, en el reinició de la carrera tras la interrupción por el Safety Car, logró pasar a Checo Pérez que finalizó cuarto.

Por otro lado, Carlos Sainz, el piloto de Ferrari, largó en la anteúltima posición debido a una sanción que recibió en la clasificación del sábado. A pesar de eso, obtuvo un resultado positivo en la jornada del domingo porque finalizó quinto.

F1: cómo

finalizó el GP

de Francia

Max Verstappen Lewis Hamilton George Russell Sergio Pérez Carlos Sainz Fernando Alonso Lando Norris Esteban Ocon Daniel Ricciardo Lance Stroll Sebastian Vettel Pierre Gasly Alexander Albon Valtteri Bottas Mick Schumacher Guanyu Zhou Nicholas Latifi * Kevin Magnussen * Charles Leclerc * Yuki Tsunoda*

