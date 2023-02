El posteo de la mamá de Chano, con la letra de una canción de Tan Biónica: «Mirar al cielo y resucitar»

Con el correr de los días la preocupación sobre la salud Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano, no se atenúa. El músico fue internado de urgencia el pasado viernes en el Sanatorio Otamendi, y solo trascendió -ante la falta de la difusión de un parte médico- que su estado es “reservado”. Y que se encuentra estable.

De inmediato las redes sociales se hicieron eco de un pedido de cadena de oración y de buenos augurios para una pronta recuperación, a la vez que se echaron a rodar un sinfín de especulaciones sobre los motivos de su ingreso al hospital. Fue entonces cuando la mamá de Chano se manifestó por primera vez en su cuenta de Instagram.

“Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra”, escribió Marina Charpentier, para concluir: “Les pido por favor respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada”.

Este martes, en el quinto día de internación de Chano, Marina volvió a volcarse a las redes. Pero esta vez sin ninguna palabra suya. O más bien, apropiándose de los versos de una canción de Tan Biónica, “Un poco perdido”, cuya letra compartió en su totalidad.

“Si esta canción funciona para salvarte, para mirar al cielo y resucitar, para ligar las partes, después de encender la luz en la oscuridad / Si este versito ayuda para traerte, las esperanzas puedes recuperar”, comienza diciendo el tema, que Chano compuso junto a su hermano, Gonzalo Moreno Charpentier, Bambi.

“Si esta canción enciende nuestras alarmas, que todavía quedan por escuchar, para bajar las armas, regálame tus ojitos una vez más”, se lee más adelante. Y también: “Si algún milagro nace de estos lamentos, voy a tocar la música de cristal, para soñar los sueños, que alguna vez olvidamos sin despertar”.

“Un poco perdido”, que Marina compartió en sus redes en la versión que cuenta con la colaboración del colombiano Juanes, habla del “demonio sin tolerancia” (”no quiero verte”, canta Chano) y ruega que “venga Dios con sus ambulancias”, porque “estoy un poco mareado y sin vigilancia”.

“Estoy un poco perdido, y lo saben; estoy un poco perdido, encontrame; estoy un poco perdido, y lo saben; estoy un poco perdido, y me cabe”, finaliza.

Meses atrás Marina, quien es licenciada en Trabajo Social y desarrolló una carrera especializada en adicciones, participó de las jornadas de reflexión y debate sobre la Ley de Salud Mental, realizadas en el Senado de la Nación. Y recordó que su lucha comenzó cuando descubrió que Chano, por entonces de 24 años, fumaba marihuana.

El músico ya vivía las repercusiones positivas de Tan Biónica, que iba ganando terreno en la escena porteña. “Influyó un poco lo que él estaba empezando a hacer, tocar, ser popular, famoso, la noche, el desorden. Hasta que eso se desmadró”, se sinceró la mamá del cantante, hoy de 41 años.

Aquí, la letra completa de “Un poco perdido”, la canción de Chano que compartió su mamá con sus seguidores:

Si esta canción funciona para salvarte,

para mirar al cielo y resucitar,

para ligar las partes,

después de encender la luz en la oscuridad.

Si este versito ayuda para traerte,

las esperanzas puedes recuperar,

que nacen del sol de Oriente,

y bajan en melodías de libertad.

Todos los días,

tienen sol y tormenta,

si pudieras volver a confiar.

Anoche resucitaron los inmortales,

se escucha nuestra orquestita en los arrabales,

que toca algunos yeites sentimentales,

estoy un poco perdido, y lo saben.

Si esta canción enciende nuestras alarmas,

que todavía quedan por escuchar,

para bajar las armas,

regálame tus ojitos una vez más.

Si algún milagro nace de estos lamentos,

voy a tocar la música de cristal,

para soñar los sueños,

que alguna vez olvidamos sin despertar.

Todos los días,

tienen sol y tormenta,

si pudieras volver a confiar.

Anoche soñé un infierno de soledades,

perdí por seis, jugué para mis rivales,

mirá que yo entiendo mucho de saltos mortales,

estoy un poco perdido, y lo saben.

De nuevo resucitaron los inmortales,

se escucha nuestra orquestita en los arrabales,

que toca algunas fibras sentimentales,

estoy un poco perdido, encontrame.

No quiero verte, demonio sin tolerancia,

te cambio mi libertad por esta abundancia,

espero que venga Dios con sus ambulancias,

estoy un poco mareado y sin vigilancia.

Baila la muerte en la luna de carnavales,las musiquitas agónicas, infernales, y suelta unos pasitos emocionales.

Estoy un poco perdido, y lo saben,

estoy un poco perdido, encontrame,

estoy un poco perdido, y lo saben,

estoy un poco perdido, y me cabe.