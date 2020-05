El Presidente inauguró el Hospital Evita, firmó convenios para importantes obras y anunció la culminación del Gasoducto

Compartir

El presidente de la Nación, Alberto Fernández y el gobernador Gildo Insfrán inauguraron este mediodía el Hospital Interdistrital “Evita” que funcionará como Hospital Pandémico. Antes, visitaron las instalaciones del Estadio Cincuentenario, Centro de Atención de la Contingencia COVID-19, equipado con 240 camas para la atención de posibles casos leves de coronavirus.

Tras recorrer el flamante hospital Interdistrital, el Presidente y el Gobernador participaron en el Hospital Odontológico de la firma de convenios de un importante paquete de nuevas obras para la Provincia como así la reactivación de otras paralizadas.

Entre los anuncios, la optimización de servicios de agua potable para Clorinda; obras para evitar los desbordes que provocan serias inundaciones en Ramón Lista; la construcción de un puente sobre el Riacho Formosa; y la tan esperada y reclamada obra del viaducto sobre la Avenida Circunvalación “Gendarmería Nacional” y la avenida Néstor Kirchner.

Al hacer uso de la palabra el Presidente, anunció la culminación de la obra del Gasoducto.

Asimismo destacó el status sanitario libre de coronavirus de Formosa y aseguró que tal resultado es posible gracias al rápido accionar del mandatario provincial al momento de tomar decisiones. “Formosa actuó con una velocidad envidiable y tuvo la suerte de no tener casos importados, como no los tenía no quería que nadie los traiga y se puso muy estricto en el acceso a la provincia. A todos nos disgusta ser tan severos con los que vienen de otras provincias pero es entendible porque acá cerca hay un epicentro de coronavirus”, explicó.

En ese marco aseguró que “en esto hay tres aspectos muy elogiables, el primero que fue acompañar la cuarentena aunque no tenía casos, entender que el riesgo existe , no se hizo el distraído frente a ese riesgo y fue muy estricto con el ingreso a la provincia obligando a hacer cuarentena a los que iban llegando ya que todo lo que rodea a Formosa tiene coronavirus. Que tenga ese cuidado nadie se lo puede recriminar, no es para mal de ninguno sino para el bien de todos. A todos nos irrita la idea de la cuarentena, pero todos tienen que entender que es por el bien de todos”, destacó.