El primer k-drama de Netflix en 2024 mezcla suspenso y asesinatos seriales

El sueño de muchos es recibir la herencia misteriosa de algún familiar desconocido. Esto le ocurre a Yoon Seo-ha, una mujer que lucha por sacar adelante su carrera como docente; sin embargo, la propiedad que llega a su vida —un cementerio familiar en una alejada aldea— desata una aterradora pesadilla que complica más su atribulada existencia. El legado (The Bequeathed), la sombría miniserie de solo seis episodios, es el primer k-drama original que lanza Netflix para el 2024; una apuesta dirigida a los seguidores del terror asiático y las historias de crimen.

Creada por Yeon Sang-ho, el director de Estación Zombie, la producción estrenada el 19 de enero tiene a un cartel de conocidas estrellas coreanas. Kim Hyun-joo (Rumbo al infierno) toma el rol de Seo-ha, una mujer que descubre la infidelidad de su marido y luego se ve envuelta en un misterio de asesinatos en torno al terreno que heredó de un tío con el que había perdido contacto.

Park Sung-hoon (La gloria) encarna al esposo de Seo-ha, un instructor de yoga con un carácter insoportable. Ryu Kyung-soo (Jung_E) se convierte en Kim Young-ho, un extraño hombre que irrumpe en el funeral afirmando ser medio hermano de la protagonista. Este sujeto también reclama tener derecho al terreno y asegura que hará todo lo posible para alejar a la mujer de la aldea.

Una historia de muerte

La disputa por la propiedad escala a niveles siniestros cuando aparecen más cadáveres en el pueblo. Dos investigadores plantean que las muertes pueden estar vinculadas a Seo Ha, y de hecho, creen que el tío fue víctima de un asesinato. Park Hee-soon (Mi nombre) y Park Byung-eun (Kingdom) interpretan a los detectives que siguen el caso, aunque también tienen un arco narrativo propio por un fatídico suceso del pasado.

Mientras siguen las pistas que habría dejado un asesino serial, Seo Ha descubre secretos oscuros de su familia. La tensión de la historia se apoya en los recursos sonoros, con melodías intrigantes que crean una atmósfera perturbadora. La trama también juega con las costumbres chamánicas y los rituales que añaden un toque paranormal.

Referencias a

clásicos coreanos

Yeon Sang Ho presenta El legado en colaboración con Min Hong Nam, su asistente de dirección en Estación Zombie. Min es acreditado como director y co-escritor del proyecto. Las primeras reseñas de este título elogian lo inquietante de la premisa; aunque su empuje parece aflojar un poco en la segunda mitad de la serie limitada.

No obstante, el sonido y la fotografía son claros puntos a favor en este contenido de thriller psicológico. Para The South China Morning Post, hay similitudes en el estilo de la miniserie con otros títulos coreanos: un espantapájaros rojo que también está presente en la película Memorias de un asesino (2003) de Bong Joon Ho; la ambientación rural, en conjunto con el tono ominoso, recuerdan a la inquietante The Wailing (2016).

El legado es una nueva opción para maratonear en el género de thriller y crimen del catálogo de Netflix. Está en la plataforma desde el 19 de enero.