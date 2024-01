Punta del Este: la mamá de Lionel Messi fue a ver al teatro a Susana Giménez

Como lo hizo tantas veces a lo largo de su carrera, Susana Giménez es una de las figuras obligadas de la temporada teatral, no importa la ciudad ni la época del año en la que se encuentra. Desde que se radicó en Punta del Este a mediados de 2020, la diva reeditó en diferentes temporadas Piel de Judas, uno de sus clásicos sobre las tablas, que supo representar en Calle Corrientes y ahora lo hace en el Enjoy de la ciudad uruguaya.

En la función del viernes a la noche, Susana se sorprendió por la visita de Celia Cuccittini de Messi. Sí, la madre del crack rosarino, que casualmente a esa hora volvía a las canchas en la pretemporada del Inter Miami, viajó especialmente a Punta del Este para asistir a la obra que protagoniza la diva y Antonio Grimau y que empieza a despedirse de la cartelera esteña.

Al finalizar el espectáculo, Susana saludó afectuosamente a Celia, que le tenía preparada una sorpresa. Además de su presencia, llevaba una camiseta albiceleste con el nombre de su hijo y el número 10 estampados en la espalda. Giménez desplegó ante sus ojos la remera como para confirmar que en efecto se trataba de la del capitán. Luego posaron muy sonrientes para las fotos y allí Celia le confió su admiración de verla tantos años en la pantalla. Luego, se apagaron los flashes y fueron a cenar juntas, donde los temas y las anécdotas quedarán reservados para el ámbito privado.

Susana inaguró la temporada de verano el pasado 22 de diciembre, y ante un teatro colmado aseguró que se trataba de una despedida. “Esta será mi última temporada sobre las tabla. Me retiro del teatro porque agota, te juro que te agota. Cambiarse atrás en un segundo, ver que viene tu letra y decir ‘¡no llego!’”, confesó ante el auditorio, que rompió en aplausos y ovaciones.

Promediando la temporada debió suspender unas funciones ya que atravesó un fuerte cuadro gripal y debió guardar reposo, hasta que pudo retomar la actividad sobre las tablas. Además de Grimau, a la diva, la acompañan Manuela Pal, Patricia Álvarez López, David Masajnik y Sebastián Slepovich y la producción es de Gustavo Yankelevich.

En una entrevista reciente con Luis Majul para El Observador107.9, el histórico productor reveló cómo convenció a la rubia para regresar al teatro con la obra que le valió el premio Ace en 2017 como mejor actriz de comedia. “Tengo una amistad, una relación bárbara de muchos años con Susana. En el 2015 le ofrecí hacer teatro, porque nunca había hecho teatro con ella, y nos fue muy bien. Después, estando ella instalada aquí en Uruguay, le propuse hacer una temporada en invierno, algo que fue raro en Punta del Este. Pero me siguió, porque ella me sigue. Y nos fue muy bien. Todos decían que estaba en pedo, pero salió muy bien”, contó.