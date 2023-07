El pronóstico de Cavallo: qué va pasar con el dólar y la inflación hasta las elecciones

“Es probable que, hasta las PASO, incluido el mes de junio que está finalizando, los registros mensuales de inflación vuelvan a retroceder a alrededor del 7%, o incluso del 6% mensual”, aseguró el ex ministro

Allí realizó un completo diagnóstico de la economía argentina hasta las elecciones. El título del artículo es “Es posible que se evite caer en hiperinflación, pero la estanflación es cada vez más evidente y tiende a agravarse” y en él, el economista cordobés aseguró que “es probable que, hasta las PASO, incluido el mes de junio que está finalizando, los registros mensuales de inflación vuelvan a retroceder a alrededor del 7%, o incluso del 6% mensual”. Y, como dice el título de su posteo, aseguró que la economía argentina está en estanflación.

El ex ministro fue contundente y cree que no hay riesgo de “explosión inflacionaria parece atenuado”, al menos hasta las PASO. Además, aseguró que Ignacio De Mendiguren, secretario de Industria, sigue publicitando cifras del nivel de actividad económica que “no se condicen con la realidad”.

“El gasto público durante los cinco primeros meses del año creció mucho más de lo que había sido presupuestado. En un contexto de ajustes del tipo de cambio oficial al ritmo de la inflación (crawling peg pasivo) esa expansión del gasto público explica que la inflación mensual haya saltado del 6% a alrededor del 8% en los últimos meses”, dijo.

Esto pasa, detalló el blog, porque el Banco Central redujo el ritmo de devaluación del peso en el mercado oficial desde principios de junio y “seguramente acentuará esta tendencia hasta el 15 de agosto”. También señaló que desde Comercio se dispuso reducir del 3,2% mensual a 0 el ritmo de ajuste de los precios acordados con empresas líderes de varios rubros.

Cavallo cree que luego del primer escenario electoral los precios pueden volver a subir: “La consecuencia inmediata de esta política será la acentuación de las distorsiones de precios relativos por lo que difícilmente pueda ser continuada luego de las PASO. No hay que descartar que luego del 15 de agosto la tasa de inflación salte nuevamente al 8 o incluso al 9% mensual, especialmente si el acuerdo con el FMI impone un ajuste mayor del tipo de cambio oficial”.

Además, afirmó que el pago del vencimiento de USD 2.700 millones al FMI muestra que Sergio Massa sabe que el organismo hará los desembolsos planeados “a pesar de que no se cumplieron, ni se van a cumplir, las metas fiscales y de acumulación de reservas originalmente negociadas”.

Otras frases de Cavallo

Cuentas fiscales:

– “El gasto, los ingresos y el déficit primario aumentaron durante los cinco primeros meses a un ritmo 50% más alto del que se había previsto en el presupuesto aprobado para 2023″.

– “En el presupuesto se preveía un aumento del 62% (el dato en rojo) inferior al que se había producido durante 2022 (70%), pero durante los cinco primeros meses de 2023 el aumento, con respecto a los mismos meses de 2022, fue de 98%. Si se observa el comportamiento para mayo, mes en el que el aumento con respecto a mayo de 2022 fue del 215%, se debe concluir no sólo que el gasto total está aumentando mucho, sino que lo hace a un ritmo que se acelera!.

Inflación

– “El dato del INDEC para junio recién se publicará en la segunda semana de julio, pero es probable que esté en el entorno del 7% mensual y no sería raro que comience con 6″.

– “El gobierno seguramente lo festejará como un logro importante, pero si esta tendencia continúa durante julio y las dos primeras semanas de agosto, será como consecuencia de una acentuación del rezago cambiario y el congelamiento de los precios dispuesto hasta el 15 de agosto por la secretaría de comercio, prácticas que no podrán continuarse luego de las PASO, so pena de acentuar peligrosamente los desajustes de precios relativos”.

– “La tendencia creciente de la tasa de inflación desde marzo de 2022 viene también explicada por el aumento continuo de los pasivos monetarios del Banco Central que aún sin los sobresaltos de los otros indicadores, marca un aumento persistente. No podría ser de otra forma, porque los pasivos monetarios incluyen tanto la base monetaria como el stock de LELIQs y éste aumenta al ritmo de la tasa de interés fijada por el Banco Central”.

– “La inercia inflacionaria es imposible de quebrar sin un plan de estabilización como el descripto en mis informes anteriores”.

Crecimiento

– “El índice Mensual de Actividad Económica publicado por INDEC hasta abril da -0,1%, comparando el mes de abril de 2023 con el mismo mes del año anterior, la caída es del -4.2%. A su vez, la actualización de Orlando Ferreres hasta el mes de mayo da una caída acumulada del -0,7 % y comparando el mes de mayo de 2023 con mayo de 2022 la caída es del -3%”.

– “La actividad de la construcción también está cayendo según el índice del INDEC hasta abril (-1,7%) y mucho más según el índice construya que llega hasta el mes de mayo (-8,3%)”.

– “El índice de la producción manufacturera del INDEC, que es el que destaca De Mendiguren, creció el 2,4 % hasta abril (en comparación con los mismos meses de 2022), pero la actualización de FIEL que llega hasta mayo ya registra una caída del (-0,1%) para los primeros cinco meses de 2023 en comparación con los mismos meses de 2022 debido a una caída de -3,4% de mayo 2023 contra mayo de 2022″.