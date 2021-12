El regreso de un club histórico: Villa Dora vuelve a la Liga Femenina

Compartir

Se viene la disputa de la Liga Argentina Femenina 2022, y la novedad más importante es que Villa Dora de Santa Fe afrontará dicha competencia. San Lorenzo es el defensor del título de una competencia que contará con la participación de 15 equipos y un nuevo formato de juego.

Los 16 elencos participantes jugarán por el sistema de todos contra todos por suma de puntos, agrupándose en cuadrangulares, totalizando 5 fechas. Termina esa fase inicial, se disputarán los Play Off, tanto por el campeonato como por la permanencia. La Liga Femenina comenzará el próximo 14 de enero y tiene como fecha prevista de finalización el 13 de marzo.

Los equipos protagonistas de esta temporada serán Villa Dora de Santa Fe, Estudiantes, Gimnasia de La Plata, Banco Provincia de La Plata, River, Boca, Vélez, Ferro, San Lorenzo, San José, Náutico Avellaneda, CEF 5 La Rioja, Tucumán de Gimnasia, Atenas de Córdoba y la Selección Argentina.

En el caso de Villa Dora de Santa Fe, el entrenador principal será Paco Baldo, su asistente Diego Merli, y el preparador físico, Sebastián Arabi. El plantel finalizará la primera etapa de la preparación este jueves 23 de diciembre, harán un break por las fiestas, y volverán a encontrarse el lunes 3 de enero, para encarar la última parte de la preparación, con entrenamientos en doble turno. Las Doras contarán con un plantel básicamente local, jugadoras propias de la institución, algunas chicas de Banco Provincial y Regatas, pero también habrá refuerzos de Paraná, San Guillermo, Freyre y Rosario. «Cuando comenzó la pandemia, mi etapa como entrenador de vóley, es como que se había cerrado, estaba haciendo un microemprendimiento, y terminé mi ciclo como entrenador en Freyre. A principios de este año, surge una charla con Adrián Ramseyer, quien me hace la propuesta para coordinar el vóley de Villa Dora» comenzó señalando Paco Baldo a UNO Santa Fe.

El reconocido entrenador sostuvo que «la idea era enero de 2022, y a la par, Adrián empieza a preguntarme si mi microemprendimiento podía quedar a cargo de otra persona, le dije que sí, y a las dos semanas me vine a Villa Dora, a conocer el club, a conocer la gente, a pesar que los conocía, y la expectativa estaba en armar la pretemporada y diferentes cuestiones. Surge la posibilidad de jugar un Federal, y lo íbamos a hacer con las jugadoras del club».

«Comenzamos las averiguaciones para jugar dicha competencia, y en el medio la Feva, nos ofrece jugar en la A1, entonces empezamos a hacer números, no había diferencias con jugar un Federal y en la A1, porque también había que hacer viajes, entonces me consultó para jugar la A1, y la intención de jugar con las jugadoras de Villa Dora, las de Santa Fe, y reforzar con chicas de Rosario, San Guillermo, era todo dentro de la misma provincia» manifestó el flamante DT.

En el mismo sentido agregó que «a eso le sumamos jugadoras de Banco Provincial, y de Regatas, como el caso de Agostina. Entonces se armó un proceso, y estaba la posibilidad de traer una chica de Paraná, a otra de Freyre, que hoy estaba en Instituto de Córdoba, y un par de chicas de San Guillermo, que terminaban su ciclo de colegio secundario, y el paso a estudiar en la universidad. Completamos los lugares que teníamos para que las chicas puedan vivir, y la familia Balagué se ofrece a traer la chica Eugenia de Echague de Paraná, y fue así que conformamos un buen plantel».

El ex DT de 9 de Julio de Freyre explicó que «el primer weekend se jugará en Tucumán, 14, 15 y 16 de enero, y en el segundo fin de semana, se juega acá en Villa Dora, que vienen Boca Juniors y Gimnasia de La Plata. Los cuales son dos duros rivales, y que para mí son los candidatos a quedarse con el título. Para mi está entre esos dos equipos, y San Lorenzo, como firmes candidatos a quedarse con el campeonato. Son equipos que juegan todo el año, está Banco, Estudiantes y River Plate, y con buenos refuerzos, le van a competir a los elencos de elite».

«Vengo a Santa Fe por una buena relación con un dirigente de San Guillermo, Andrés Bertolino, cuya piba vino a jugar acá a Villa Dora, quien a su vez tiene un buen vínculo con Adrián Ramseyer de acá de Villa Dora, entonces se comunican entre ellos, y ante la ida de la entrenadora anterior, que se había ido a Buenos Aires, le comentó que Paco estaba libre, y yo estaba alejado. Pensé que mi ciclo como entrenador estaba terminado, pero ahora se abrió esta posibilidad, y acá estamos» destacó el reconocido entrenador de vóleibol.

