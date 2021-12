El Gobierno no descarta implementar el impuesto a la herencia en 2022

Compartir

La secretaria de Provincias del Ministerio de Interior, Silvina Batakis, manifestó en declaraciones a Radio 10 que se va a analizar la aplicación de la medida el año que viene. Remarcó que no se trata de «un aumento de impuestos».

En el marco de la firma del nuevo Consenso Fiscal, el Gobierno analiza aplicar a partir de 2022 el impuesto a la herencia, uno de los puntos clave que surge del debate en el acuerdo con los gobernadores. “Es una posibilidad”, consideró la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, y no descartó que se concrete el año próximo. «Es algo que le corresponde a las provincias”, aseguró.

En declaraciones a Radio 10, Silvina Batakis dejó en claro que el Gobierno pondrá en la agenda de temas de discusión tributarios el impuesto a la herencia, en el marco de la firma del nuevo Consenso Fiscal 2022, entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores. “Es una posibilidad que le corresponde a las provincias, durante 2022 vamos a analizarlo”, aseguró hoy.

En ese sentido, la secretaria de Provincias destacó: “Lo que planteamos en este Consenso Fiscal, es que durante el año que viene se va a analizar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes (impuesto a la herencia)”. En esa línea justificó la medida, ya que “está en todos los países desarrollados, es el impuesto mejor visto, dado que genera más equidad”, explicó Batakis.

Por otra parte, Silvina Batakis dejó en claro que el acuerdo que mañana firmarán el presidente Alberto Fernández y los 23 gobernadores “no propicia un aumento de impuestos, sino una armonización tributaria, que le de seguridad jurídica a los empresarios y contribuyentes”.

“Las provincias ya saben que estos son los máximos que pueden cobrar en alícuotas, por lo tanto esto no es un aumento de impuestos”, insistió Batakis.

Con varios cuestionamientos al Consenso Fiscal firmado en 2017, con Mauricio Macri como presidente, la funcionaria destacó que ahora este nuevo pacto “devuelve autonomía política a las provincias para cobrar impuestos”.

El Consenso firmado en 2017, aseguró Batakis, “tuvo muchas cláusulas que los gobernadores no aceptaban”. A pesar de no estar de acuerdo, se les pidió en ese momeno que “firmasen a cambio de más obras y líneas de crédito, algo que finalmente no sucedió”, enfatizó en declaraciones al programa “El fin de la metáfora”.

“Hay muchos líderes opositores que piensan que todavía estamos en campaña, y nosotros tenemos que gobernar y dar explicaciones”, concluyó la funcionaria.

