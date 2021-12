Dos hombres detenidos por violencia de género y resistencia al accionar de los uniformados

Compartir

Por las denuncias de dos mujeres en los barrios Obrero y Virgen del Rosario de esta ciudad, la Policía aprehendió a dos hombres que las amenazaron de muerte con cuchillos a sus ex parejas y se resistieron a la Policía.

Los sujetos fueron trasladados hasta las dependencias jurisdiccionales, donde se iniciaron las actuaciones judiciales.

La primera intervención se concretó pasadas las 21 horas del viernes, luego que una mujer con domicilio sobre la avenida Gobernador Gutnisky del barrio Virgen del Rosario encontraba en su alquiler junto a su hijo de 5 años fue víctima de su ex pareja, un hombre de 29, quien se presentó frente a su domicilio y a punta de cuchillo la amenazó, le sustrajo la llave del departamento para ingresar y una vez dentro abrió un tubo de gas con intenciones de prender fuego el departamento.

La reacción de la mujer fue tomar a su hijo y correr a la comisaría pero al llegar a la calle Blas Parera se encontró con el personal del Cuerpo de Tránsito que realizaba patrullajes y otro efectivo que se dirigía a su servicio de guardia, quienes auxiliaron a la mujer y al menor, procediéndose a la aprehensión del sujeto, que puso tenaz resistencia y al llegar a la Comisaría Seccional Sexta provocó la rotura del vidrio de uno de los ventanales.

Personal del SIPEC se hizo presente en la dependencia policial para atenderlo por su alto estado de alteración, siendo trasladado hasta el forense policial y posteriormente alojado a disposición de la Justicia en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1 de esta ciudad.

El segundo procedimiento tuvo lugar alrededor de las 5 horas del sábado, cuando una mujer del barrio Obrero solicitó la ayuda policial sobre la calle Fuerza Aérea al 1400, donde su ex pareja, un hombre de 33 años, llegó a su vivienda y a punta de cuchillo la amenazó de muerte.

Inmediatamente los efectivos de la Comisaría Seccional Segunda acudieron al lugar y observaron al inadaptado con un machete en manos, el cual en su afán de huir ingresó a un domicilio ajeno donde rompió una puerta y ventana.

Con la autorización del vecino que no tenía nada que ver en el caso, los uniformados ingresaron a la vivienda, desarmaron al hombre y lo trasladaron hasta la sede policial donde fue notificado de su situación legal y permanece alojado a disposición de la Justicia.

