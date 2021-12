Combustibles: ante el «extraordinario» consumo afirman que no habrá faltantes

Compartir

Tanto en Formosa capital como así también en Clorinda se viene registrando una mayor demanda de combustibles, que en la segunda ciudad llevó durante los últimos días a un «pequeño» quiebre de stock, aunque aclararon que no se trata de una «crisis mayor» y desde el sector llevaron tranquilidad a la gente.

Jorge Bolo, gerente de Shell en Clorinda, comentó al Grupo de Medios TVO que «hay una demanda excesiva y a lo mejor el abastecimiento no es el suficiente, pero no es trágica la falta. Hay ciertos inconvenientes nada más».

Reconoció en este sentido que «hay una psicosis donde la gente vé que falta un poquito, entonces todo el mundo quiere cargar, quiere llenar bidones, y ahí se produce un pequeño faltante, hay mediodías que no hay, pero no es una crisis terminal ni mucho menos».

«Hay cierta escases, la Axion recibe un poco más de combustible que yo, esta semana me prometieron un camión más, y ahí la iremos llevando», agregó el mismo.

Consultado respecto al problema que desencadena en la alta demanda respondió Bolo que «hay varios factores, puede ser por el tema precio, bidón que se va demás, también hay quienes compran para revender en los barrios, etc».

«Yo tengo un cupo histórico de abastecimiento, el cual es administrando. Quiero llevar tranquilidad a la gente y decirles que no se termina el combustible de manera drástica. Pido tranquilidad en este sentido», indicó.

Y continuó: «creo que es una cuestión momentánea, nosotros hemos pasado experiencias de desabastecimiento y de alguna manera siempre se resuelve y aparece el combustible. Que la gente por favor esté tranquila».

«La demanda excesiva la empezamos a notar desde hace aproximadamente dos meses. La demanda es local, no es que vienen montones de vehículos con chapas paraguayas a cargar, todo lo contrario, son chapas argentinas», dijo y finalizó «hay inconvenientes, pero hay que armarse de paciencia».

Por otro lado, para Oscar Sotera, encargado de la Estación de Servicio Axion «Los Sauces», «hay una demanda mayor, mucho más fuerte a períodos anteriores; atendiendo a la fecha y que las restricciones en su mayoría fueron levantadas y la gente está más animada a salir».

«Hasta el momento estamos abastecidos, no como querríamos, pero en gran medida. Si bien no tuvimos un quiebre de stock si se registraron demoras», señaló.

En cuanto a Clorinda sostuvo que «ahí están abasteciendo con una sobre demanda que obedece a que el precio local es casi la mitad de lo que vale en los países fronterizos y el tráfico de camiones desde Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil que pasa por las rutas argentinas se abastece aprovechando justamente la diferencia».

Consultado si es que existe algún cupo de combustible para nuestra provincia respondió que «no» y que «por el momento no tenemos cupo, lo que si puede ocurrir es la demora con la logística de entrega».

Reconoció que esta situación se da en zona donde hay ruta de tránsito internacional ya que «en Iguazú también pasa lo mismo; la demanda que hay es excesiva».

«La realidad es que esto es variable y puede cambiar en los próximos días, hay que estar atentos. Nosotros tenemos los mismos precios desde hace bastante tiempo y obviamente hay una asimetría palpable con los de Paraguay, eso hace que los transportes vengan con el mínimo combustible en tanque, carguen y luego sigan viaje, eso produce que la demanda sea mayor», aseveró.

Al hablar particularmente de la demanda en la estación de servicio de la cual se encuentra a cargo reconoció que «tenemos una demanda bastante mayor, veníamos de trabajar en pandemia con un volumen determinado y de repente en septiembre comenzó a crecer un poco, octubre y noviembre también y ahora diciembre es fenomenal».

«Son muchos los factores que inciden en este esquema y que hacen que probablemente haya determinada faltante», cerró diciendo Sotera.

