El Consejo informó que ayer se detectaron 30 nuevos casos de coronavirus en Formosa

El Concejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 «Dr. Enrique Servían» informó que en las últimas 24 horas no hubo fallecimientos y se realizaron 2.069 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 30 resultados positivos a coronavirus, con el 1,45% de positividad.

Estos fueron detectados en personas de 18 a 76 años de edad y corresponden a: Formosa, 22 (14 por búsqueda activa, 4 contactos estrechos, 4 consultas por síntomas); Santa Teresa, 1 (consulta por síntomas); ingreso desde otras jurisdicciones, 7 (3 de Córdoba, 2 de Paraguay, 1 de La Rioja, 1 de México). Actualmente hay 168 casos activos

fueron dados de alta 9 personas de 4 localidades.

Datos acumulados

En tanto, los datos acumulados hasta la fecha, en la provincia de Formosa, registran 64.220 total de casos diagnosticados, 62.766 pacientes recuperados, 1.218 fallecimientos, casos con egreso de la provincia 68 y 1.361.732 test realizados con un 4,72% de positividad acumulada.

Recomendaciones

Por otro lado, se insta a no relajarse y seguir cumpliendo las medidas para prevenir el coronavirus tales como:

• Mantener una distancia de seguridad con otras personas (de 1 metro como mínimo), aunque no parezca que estén enfermas.

• Utilizar barbijo en público, especialmente en interiores o cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico.

• Priorizar los espacios abiertos y con buena ventilación en lugar de los espacios cerrados. Si estás en interiores, abrir una ventana.

• Lavarse las manos con frecuencia. Usar agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.

• Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.

• Si no te encuentras bien, quédate en casa.

