El relato de la hermana de Sergio Denis: «Le hablamos, pero obviamente no hay respuesta»

Compartir

Linkedin Print

El 11 de marzo de 2019, Sergio Denis cayó del escenario al foso de orquesta en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Desde entonces permanece internado. Doce meses después, en una conmovedora nota con Juan Alberto Mateyko, en su programa La Movida de la Noche, de Radio Mitre Córdoba, Nora Hoffman hermana del creador de más de 150 canciones contó cómo es su estado. Fuerte para acompañarlo pero sin disimular su tristeza reveló que “es muy difícil estar con él” y agregó que “le hablamos, hacemos todo lo que nos dijeron que hagamos pero obviamente no hay respuesta”.

Cuando Mateyko le preguntó qué le pasaba cuando luego de visitarlo se marchaba, conmovida respondió: “Salgo con mucho dolor”. En una frase sintetizó toda la pena que atraviesa la familia: “Soltar duele, pero sostener lo insostenible duele más”.

Nora admitió que hace un año que lo ven “pero viéndolo y nada más”. Aseguró que el artista “está con los ojos abiertos» y que después que le hacen la rehabilitación “en algún momento se duerme”.

Ante la pregunta si iban a realizar algún tipo de presentación judicial contra el teatro tucumano donde se produjo afirmó que es “algo que corresponde a sus hijos –Bárbara, Federico y Victoria- que son mayores de edad” y que escuchó al doctor Colombo, histórico abogado y representante del cantante, que “iban a tomar alguna medida” pero no especificó cuáles.

“A veces estoy llegando a la clínica y me digo: ‘no puedo creer que estemos pasando, viviendo esto’” y finalizó, nuevamente muy conmovida: «Hace un año que vengo a verlo. Solo a verlo y nada más”.

Luego de su caída, Denis fue trasladado en grave estado al Hospital Público Ángel C. Padilla. El parte médico informó que presentaba “hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato”. Su estado era desesperante y su familia viajó de emergencia a acompañarlo. En ese momento Nora, dijo que “estaba más en manos de Dios que de los médicos”.

El 13 de abril se decidió su traslado a Buenos Aires en un avión sanitario. Semanas después el músico fue trasladado de nuevo. Esta vez, a la clínica de rehabilitación integral ALCLA, en el barrio de Núñez, el mismo centro en el que había estado internado Gustavo Cerati. Su hijo, Federico Hoffman, compartió un nuevo parte: “Su estado clínico se mantiene estable, compensado hemodinámicamente, sin intercurrencias agudas y con respiración espontánea”. Además, el texto indicaba que no el paciente continuaba estable y sin cambios significativos.

En todo este tiempo, sus hijos, su ex mujer Mirta, sus hermanos Carlos y Nora, se turnan para estar a su lado en la clínica. Siempre tiene una radio escuchando música, y está muy bien atendido psicofísica y psicodinámicamente. Pero su recuperación parece seguir dependiendo más de Dios que de los médicos y el amoroso cuidado de su familia.