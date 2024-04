El riesgo país perforó los 1.200 puntos y está en su nivel más bajo desde 2020

Síntoma de la confianza que despiertan las medidas oficiales en materia financiera, los bonos en dólares de la Argentina repuntaron otro 4% este lunes, en renovados máximos, mientras que el riesgo país de Argentina cae cerca de 100 puntos básicos, para perforar el piso de las 1.200 unidades.

Los agentes del mercado se mantuvieron firmes los precios de la deuda pública tanto en la plaza local como en el exterior, como respuesta a expectativas positivas sobre el futuro de la economía doméstica, lo que dispara compras de oportunidad ante atractivos retornos.

Los bonos Globales del canje -en dólares con ley extranjera- treparon un 3,6% en promedio en Wall Street, con el referencial Global 2030 (GD30) operado por encima de los USD 58 por primera vez (USD 58,94). En tanto, los Bonares -con ley local- ganaron un 4,4% en promedio. Las subas más amplias del día las alcanzaron el Bonar 2029 (AL29, +5,9%), el Global 2029 en euros (GE29, +4,9%) y el Global 2035 (GD35, +4,6%).

En el mismo sentido, el índice de riesgo país de JP Morgan llegó a marcar los 1.199 puntos básicos a las 16 horas, para asentarse al cierre de los negocios en Nueva York en los 1.205 enteros, con una baja de 91 puntos en el día. Se trata de un mínimo desde el 16 de septiembre de 2020.

El libertario Javier Milei, que asumió la Presidencia de la Nación en diciembre pasado, busca sanear las cuentas públicas mediante un brusco recorte de gastos y una reorganización de la economía.

“Por lo pronto, el vértice del programa viene ‘saliendo bien’ en un contexto de retorno de la liquidez global que compra la historia detrás del ajuste, generando un derrumbe en el riesgo país desde los 2.600 puntos básicos a por debajo de 1.200 puntos y una nueva fiesta financiera que hoy no alcanza para abrir el crédito externo”, reportó la consultora EcoGo.

“En la medida que el Gobierno siga mostrando reservas en ascenso e inflación en descenso no vemos posibilidad de que cambia su política cambiaria en los próximos 90 días, y esto podría dar lugar a que los bonos soberanos alcancen un máximo importante”, consideró el analista Salvador Di Stefano.

En el Mercado Abierto Electrónico (MAE) los bonos soberanos subieron en promedio un 3,1% en pesos, luego acumular un alza del 2,5% la semana pasada y de finalizar marzo con una fuerte mejora del 12,5 por ciento.

Contribuye a la solidez de la cotización de la deuda en moneda extranjera la liquidez de dólares en el mercado de cambios, con el advenimiento de la cosecha gruesa y mayor volumen de exportaciones, que le permitió al BCRA comprar este lunes USD 280 millones y elevar a las reservas internacionales a cerca de 29.000 millones de dólares

“Esta fuerte aceleración de compras oficiales se explicaría por un incremento en la oferta de los exportadores, que llegó a tocar valores similares a los del período de liquidación de la cosecha gruesa”, evaluó Portfolio Personal Inversiones. Agregó que “no obstante, esta vez el aumento no se explicaría por el agro, sino que, de acuerdo con expertos en el tema, se trataría de exportaciones del sector oil & gas, aunque no hay manera fehaciente de corroborarlo”.

“Los activos financieros argentinos han mostrado una reacción positiva tras los primeros cien días de gestión de Milei, alcanzando niveles máximos en los precios de los bonos hard dollar -tanto ley local como extranjera- desde su emisión en septiembre de 2020 y en los activos de renta variable, que no se veían desde mediados de 2018″, señaló en un informe IOL (InvertirOnline).

Por su parte, las acciones argentinas también negociaron con ganancias, lideradas por los títulos de sociedades energéticas y financieras, lo que imprimió una mejora del 1,3% a 1.229.638 unidades en el índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. “La zona de los 1.250.000 puntos del S&P Merval podría actuar como resistencia”, estimó Alexander Londoño