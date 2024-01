El rotundo cambio de look de Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron en las últimas horas a Brasil por motivos laborales. El matrimonio se encuentra viajando por distintos países del mundo aprovechando un parate que el futbolista tuvo en el club Galatasaray de Estambul (Turquía), en donde viven con su familia. Luego de filmar una serie de publicidades para las que fueron contratados juntos, el jugador y su esposa estuvieron en México en donde ella realizó la presentación de Love is Blind Argentina, reality show que se emitirá por una conocida plataforma de streaming y que conducirá junto a Darío Barassi.También hicieron un vuelo rasante por la Argentina, en donde arreglaron algunas cuestiones de la casa que tienen en un exclusivo country de zona norte y en las últimas horas fue la propia empresaria quien anunció su llegada a San Pablo. Lo hizo a través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram, en la que además mostró su nuevo look y explicó los motivos: es que grabará un videoclip en el marco de su carrera musical como solista.

“Llegamos a Brasil. Cambio de look, videoclip y muchísimas caipirinhas para mí”, escribió la conductora en la red social en la que tiene casi 17 millones de seguidores y en la que hizo referencia a la típica bebida que se toma allí. “No entienden lo que se viene. Necesito que la escuchen ya”, adelantó sobre su nueva canción. Y agregó: “Perdón Bad Bitch, pero acá la subimos a otro nivel”, prometió haciendo referencia a su primer single.

En las fotos que compartió junto al hashtag #WandaEnBrasil, la influencer mostró que decidió volver al rubio, el que había abandonado tiempo atrás cuando optó por teñirse de morocho. En tanto, su marido la acompañó y usó su mismo color de pelo: aunque Icardi tenía unos claritos en su cabello, ahora se lo vio completamente platinado.