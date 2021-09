El sector de la construcción ya superó los niveles de empleo previos a la pandemia

Compartir

El empleo en el sector de la construcción se ubicó en agosto último en el orden de los 345.000 puestos, con lo que ya superó al registrado previo a la pandemia de coronavirus, aseguró el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech.

“Luego de perder 70.000 empleos por el impacto del virus, el sector de la construcción recuperó 80.000 puestos de trabajo a agosto de este año”, señaló Szczech a Télam, al tiempo que subrayó que “se recuperó el nivel de la prepandemia”.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, y el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), a mediados de 2021 existían más de 365.000 puestos de trabajo registrados en la construcción, representando un promedio de aumento interanual de 17%, 13,6% y 21,8% respectivamente.

El sector ahora apunta a superar sus mejores registros históricos de empleo registrados en 2015 y fines de 2017, cuando se había alcanzado un total de “435.000 empleos”, precisó Szczech, quien añadió que perdieron “170.000 puestos” desde 2018.

Respecto a la recuperación del sector, que creció 19,8% interanual en julio de acuerdo a datos difundidos este mes por el Indec, el titular de Camarco destacó el papel de la obra pública, y sostuvo que “lo que más se ha motorizado en este último año fue la inversión pública”.

“Veníamos de años donde había una desinversión publica muy importante”, puntualizó Szczech, quien indicó que “mientras que la inversión privada continúa estable respeto al nivel previo a la pandemia, la inversión pública actualmente representa 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) contra el nivel previo de 1,1%” de 2019.

Por su parte, para el presupuesto del 2022, se prevé un nuevo incremento a 2,4% del total del producto.

En ese sentido, de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas, el empleo en el sector comenzó una “recuperación sostenida” en agosto de 2020, con una “consolidación en la tendencia” desde enero de este año, generándose alrededor de 32.000 puestos entre enero y junio, lo cual representó un alza de 21,8% interanual.

La recuperación del sector también se refleja en el consumo de los materiales: el asfalto; y hierro redondo y aceros se incrementaron en un 117,2% y 23,9% anual en julio de 2021, según indicó el Indec.

Asimismo, Szczech destacó la presencia de “mesas permanentes de trabajo con diferentes ministerios”, en donde se concibieron diferentes iniciativas para la generación de empleo.

“Hay un programa de generación de empleo de la construcción para salir de planes a empleos. Consiste en una capacitación previa de tres meses para luego trabajar sin perder el plan, es decir pasa a formar parte del salario”, puntualizó el dirigente gremial empresario.

Por otra parte, consideró que se trata de un momento propicio para la construcción residencial, y afirmó que es “uno de los vectores que ayudan a esa inversión es el bajo costo del dólar en metro cuadrado”.

No obstante, advirtió por los efectos de la suba mundial de los precios de las commodities en el sector de la construcción y la escasez de los mismos.

“El tema de los precios es complicado para nuestra industria. No solamente para la suba de precios de algunos elementos sino por las posibilidades de abastecerse de esos materiales”, manifestó Szczech.

En ese sentido, dijo que hay “muchos lugares del país” donde los empresarios constructores “a pesar de estar dispuestos a pagar por esos materiales, no los encuentran”.

Al respecto, el presidente de la Carmarco precisó que dicha problemática se encuentra presente en las mesas de precios y salarios con el Gobierno, y destacó la creación de programas de precios sugeridos.

Uno de estos programas es Precios Cuidados para la Construcción que cuenta con 89 productos de primeras marcas en 13 rubros de obra fina, que se complementa con un acuerdo de precios de referencia para los materiales e insumos para la construcción a la venta en corralones de todo el país.

