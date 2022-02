El subsecretario de Derechos para la Niñez de la Nación visitó Formosa con una cargada agenda

Compartir

Linkedin Print

El Subsecretario Nacional de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la SENAF, licenciado Mariano Luongo, fue recibido este jueves por la ministra de la Comunidad, licenciada Gloria Giménez, con quien mantuvo una reunión en su despacho para conversar sobre diversas estrategias de trabajo que se vienen desarrollando en la provincia, como así también de otras herramientas y líneas de financiamiento que podrían implementarse y llevarse a cabo de manera conjunta.

Dentro de los tantos temas conversados se mencionó la renovación del Programa de Acompañamiento al Egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE), la firma de convenio de adhesión al Registro Único Nominal (RUN) y la ampliación de la iniciativa AUNAR en la que se está trabajando desde el organismo nacional, poniendo énfasis en un refuerzo a los dispositivos para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, previsto para el inicio de clases.

Al respecto Luongo, anticipó que, desde ambas carteras, están planificando acciones con las comunidades originarias; y expresó: “nos gusta mucho venir porque es mejor que te lo cuenten, ya estuvimos mucho por zoom”.

“Por suerte tuvimos una gran campaña de vacunación comunitaria y hoy la situación epidemiológica nos permite visitar, porque creemos en no ser funcionarios de escritorio sino estar lo más cerca que podamos”, aseveró.

En su agenda programada el subsecretario visitó el Espacio ECO del Lote Rural 111, que funciona contiguo al espacio de crianza, llevado adelante por el programa Primeros Años.

Luego realizó un breve recorrido por el barrio contemplando la cantidad de soluciones habitacionales que se brindan a las familias en condiciones de vulnerabilidad social, sin costo para el titular y con fondos netamente provinciales. Como así también pudo observar la proyección que tiene prevista el Gobierno de la Provincia de Formosa para continuar dando respuesta a la comunidad.

“El gobernador Gildo Insfrán tiene una política muy clara, muy activa y muy conocida por nosotros, que la tenemos muy presente, estos espacios; por ejemplo, ECOS, espacios de la comunidad organizada, son prueba de ello, de un Estado presente, activo y promotor en el territorio; en lo personal, estoy plenamente de acuerdo con esa política”, enfatizó.

Por su parte, la ministra Giménez, declaró a este medio que, el trabajo que llevan a cabo ambas carteras es muy “fuerte” desde el año pasado, y aclaró que no sólo es con esta subsecretaría sino también con otras que atienden la temática de niñez, adolescencia y familia, al igual que las áreas sociales en toda la provincia.

Y agregó: “Podemos sentirnos muy contentos, felices, porque nuestra provincia no está descolgada de todo lo que hace el país, al contrario, vienen a mirar, ven todo lo que venimos haciendo, que no hemos parado durante la pandemia, esto es sumamente importante”.

Posteriormente Luongo recorrió las instalaciones de distintas residencias socioeducativas de la ciudad a fin de realizar un reconocimiento de las condiciones en las que se encuentran los dispositivos para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.

Por último, el subsecretario conoció el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Formosa, a cargo de la articuladora Liz Yanacon.

Para concluir, Luongo manifestó su agradecimiento y felicitaciones al equipo por la tarea realizada, destacando que “hay una decisión política por parte del gobierno provincial de restituir derechos y equiparar las condiciones de vida tanto de un niño que se desarrolla en un seno familiar, como el de uno que lo hace en un ámbito de cuidado alternativo”.

Compartir

Linkedin Print