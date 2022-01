El verdadero motivo por el que Florencia Bertotti se alejó de la televisión

Compartir

Linkedin Print

Flor Bertotti empezó a trabajar como actriz cuando tenía 12 años. En su carrera, participó de varias ficciones como Verano del 98 (1999) y Son amores (2002) por el que ganó un Martín Fierro. Ganó muchísima popularidad cuando protagonizó Floricienta (2004), la tira juvenil creada por Cris Morena que fue un éxito por la pantalla de El Trece primero y luego en otros países. Luego, logró excelentes resultados con la ficción Niní (2009).

Más allá de haberse ganado un lugar importante en el mundo del espectáculo, la artista decidió comenzar un nuevo camino alejada de los medios y de su profesión. En 2013 incursionó en el rubro indumentaria y creó Pancha, su propia marca de ropa para chicos. No fue fácil ser emprendedora en la Argentina, con los vaivenes en la economía. Pero con mucho esfuerzo pudo salir adelante y hoy es su actividad principal.

Recientemente, en su cuenta de Instagram, la esposa de Federico Amador compartió con sus miles de seguidores una interesante reflexión relacionada a su faceta empresarial. “Si hay algo que disfruto mucho de mi día a día junto a @pancha_ba, es ver cómo cada idea que uno piensa a pulmón se hace realidad, ¡pero por sobre todo me encanta el ida y vuelta que se genera con cada una de nuestras clientas!”.

Además, Bertotti señaló: “Por eso vengo a arengarte si estás con la duda sobre empezar tu propio emprendimiento, quiero decirte que cuando uno ama lo que hace, ¡no hay nada ni nadie que te detenga!”. Por último agregó un deseo y una divertida broma: ¡Que este 2022 nos encuentre a todos haciendo realidad nuestros sueños! Chin-chin… Ah re que seguía brindando a mediados de enero”.

En este 2022 se cumplen 18 años del comienzo de Floricienta, la tira que Flor protagonizó con Juan Gil Navarro en su primera temporada y con Fabio Di Tomaso en la segunda. Fue un éxito arrollador que llegó a verse en Europa y Medio Oriente. Además, se editaron cinco discos, realizaron la versión teatral y una gira internacional.

En septiembre pasado, Bertotti y Gil Navarro se volvieron a reencontrar para trabajar en un proyecto juntos y realizaron un vivo en Youtube que generó una enorme sorpresa entre sus cientos de seguidores. “Esto es histórico. Nosotros hicimos una especie de reencuentro, de entrevista que va a salir en breve, hicimos una yapa, estuvimos cantando. Eso no lo vamos a contar tienen que suscribirse al canal en el momento. Y Juan de repente dijo que hiciéramos un vivo”, explicó la actriz a los fanáticos. También apareció en el vivo de Youtube Willie Lorenzo, un cantante, guitarrista y compositor que los ayudó en el tema que prepararon.

Cabe recordar que la tira juvenil contaba la historia de Florencia Fazzarino, una chica huérfana que trabajaba en una verdulería y tenía una banda de música. Al irse la cantante, la joven ocupa su lugar en el grupo y consiguen una actuación en la fiesta que organizan los hermanos Nicolás y Maia Fritzenwalden en su mansión. Es allí donde su destino se unirá para siempre al de esta familia. El romance entre Flor y Federico “Freezer” Fritzenwalden cautivó a los televidentes.

Compartir

Linkedin Print