El Vicegoberanador participó de una charla informativa en la planta piloto de litio

El vicegobernador Eber Solís, acompañado del diputado provincial Carlos Insfrán, intendentes de distintas localidades, funcionarios y militantes, asistieron a una charla informativa que se realizó en la planta piloto de carbonato de litio en Palmar Largo con el fin de resaltar la importancia que tiene para la comunidad.

La misma fue brindada por el equipo de trabajo del lugar compuesto por tres mujeres y seis hombres, todos oriundos de localidades que pertenecen al oeste formoseño y por el gerente de REFSA Hidrocarburos Silvio Basabes.

Cabe recordar que dicha planta, situada en el oeste formoseño, producirá 30 toneladas de carbonato de litio al año, mientras que las proyecciones para la futura planta industrial y definitiva producirán unas 300 toneladas al año.

Además, que se encuentra ubicada adyacente a la planta de tratamiento de agua, donde se concentra toda la producción, después se extrae y a partir de ahí, se conecta a la planta y comienza el proceso de extracción del litio.

Noelia López, una de las operarias del lugar y oriunda de El Potrillo, quien en primera instancia contó que su formación académica, tanto de estudio secundario como terciario, los cursó en su localidad y confesó que “aun así nunca imaginé que podría llegar a trabajar en una planta de litio”.

Tal es así, que Noelia resaltó la “capacitación permanente recibida”, afirmando que “desde que entramos, personal de Salta llegó a instruirnos en todo lo que debemos hacer para desempeñarnos en este trabajo”.

“Me parece un trabajo muy interesante, todo esto es nuevo para mí y para todos mis compañeros, pero aquí estamos aprendiendo cada vez más”, añadió.

Asimismo, valoró el apoyo que recibe por parte de su familia y volvió a subrayar que para ella “significa mucho ser parte de este equipo laboral”.

Por otra parte, Angélica Cabrera, una joven oriunda de Riacho He Hé que actualmente se encuentra estudiando el Profesorado en Química en la ciudad capital, presenció la charla y la definió como “una oportunidad para empaparnos de todas las decisiones políticas del gobierno provincial”.

“Esta planta me parece algo magnífico, por la previsión, por la planificación, por los recursos humanos que tiene, por la capacitación brindada a las personas de la comunidad, de la zona, de los pueblos originarios quienes nos explicaron perfectamente todo el proceso que llevan adelante para poder hacer la extracción del carbonato de litio”, esbozó.

Además, agregó que “no imaginaba que sea así, sí había escuchado y leído sobre ella, pero esto colma todo y supera mis expectativa, por lo que sostengo que todos debemos conocerla”.

Al mismo tiempo, destacó la amabilidad de las personas que trabajan allí, manifestando que “tienen toda la predisposición para poder explicar el proceso completo, desde que inicia hasta que termina”.

“La verdad es que como formoseña me llena de orgullo ver cómo crece la provincia a lo largo y a lo ancho de su territorio. Estas acciones, estas realidades, alimentan muchísimo más el amor por nuestro suelo”, cerró.

A su turno, Silvio Basabes indicó que la visita “fue muy grata” y añadió que “les contamos la manera de trabajar, recorrimos el centro de optimización y capacitación para la obtención del carbonato de litio, comúnmente llamada planta piloto”.

“Hemos empezado a recorrer por la zona de caldera, la sala de calderas, la recepción de la salmuera y, a partir de ahí, dentro ya de la planta piloto, los diferentes procesos”, detalló.

Y explicó que estos consisten en “primero, la adsorción, que es lo que permite adsorber (de adhesión) el lión litio a un metal en cuatro columnas. Posteriormente la oxidación, el filtrado, la evaporación con calor que suministra la caldera, luego la preparación del cloruro de sodio y el sulfato de litio que se mezclan en un reactor produciendo así la reacción química que da como resultado carbonato de litio, una pasta que va a un filtro prensa del cual se extrae, de ahí a un horno y de ese horno sale el producto final que es un polvo, un mineral, el carbonato de litio”.

“Este mineral tiene la gran capacidad de ser un acumulador de energía, es decir, no tiene energía sino que hay que ponerle” manifestó y a modo de ejemplo expresó: “Es como tener un tanque de agua al cual tenemos que agregarle agua, porque el tanque sólo es el contenedor del agua nada más, es decir, acá el litio es el contenedor de energía que tiene esa característica de acumular gran cantidad de energía e ir entregándola en la medida que la vamos requiriendo”

Por último, el especialista señaló que “la planta ya está en funcionamiento, está arrojando los primeros valores de experimentación” y recordó que “no es una planta industrial, sino es una planta que va a permitir la validación de todos los parámetros para posteriormente diseñar la planta industrial final”.

