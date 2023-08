ELECCIONES PASO 2023: ayer inició la distribución de urnas en Formosa

Ayer, alrededor de las 10 horas, desde el SUM de la EPES N°66, personal del Correo Argentino, a cargo de la logística de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán este domingo en todo el país, inició la distribución de 585 urnas para los centros de votación de Formosa Capital y localidades aledañas como Gran Guardia, Tatané, Boca Riacho Pilagá, Colonia Pastoril, Loma Clavel El Quebranto y Colonia Dalmacia.

Vale recordar que esta tarea comenzó durante la semana en las diferentes jurisdicciones del interior y concluyó este sábado con la entrega del material electoral en las zonas mencionadas.

Además, es menester destacar que el Ejército Argentino, la Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional forman parte de la seguridad del acto eleccionario por lo que varios efectivos estuvieron abocados a la tarea de distribución y carga del material electoral.

Asimismo, el juez federal N° 1 con competencia electoral, Pablo Morán, mantuvo reuniones con los jueces de Paz de toda la provincia, tanto presencial, como vía videoconferencia, para ajustar los detalles del trabajo que prestarán los Juzgados el día domingo, como auxiliares de la Justicia Federal.

También es loable recordar que, desde el pasado viernes a las 8 horas, es decir 48 horas antes de los comicios, inició la veda electoral correspondiente a estas elecciones PASO, que se extenderá hasta las 21 horas del domingo 13.

Entre las prohibiciones se incluyen, lógicamente, no hacer campaña proselitista en los medios de comunicación, publicar estadísticas y/o encuestas y reuniones de personas que impliquen no garantizar la libertad de voto.

En cuanto a la venta de bebidas alcohólicas, las mismas estarán prohibidas desde la medianoche del domingo.

Respecto a las personas que no puedan ejercer este acto eleccionario obligatorio porque se encuentran a más de 500 kilómetros de su mesa de votación, deberán acercarse al Juzgado de Paz más cercano para dejar constancia que se encuentran en otra localidad, al igual que aquellos que no votan porque extraviaron su DNI o quienes presentes problemas de salud que tendrán que presentarse con un certificado médico que lo acredite.

Por último, los electores que no justifiquen su inasistencia quedarán como infractores, aunque desde la justicia federal aseguraron que las “no son tan graves”, de todas maneras vale destacar que, además de una obligación, elegir los representantes del país es un derecho de los argentinos en una democracia recuperada hace 40 años.