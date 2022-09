En busca de inversiones: Wado De Pedro y gobernadores inician gira por Estados Unidos

Compartir

El ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, y los gobernadores del Norte Grande, viajaron ayer por la noche a Estados Unidos. Durante cinco días, tendrán reuniones y trabajarán con el objetivo de atraer inversiones y aumentar las exportaciones.

En una gira programada, los gobernadores del Norte Grande emprenderán un viaje clave a Estados Unidos, donde llevarán adelante reuniones y rondas de negocios, con el objetivo de atraer nuevas inversiones. El grupo de caudillos tendrá la guía del ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, quien emprenderá la cruzada en suelo norteamericano por los próximos cinco días.

La salida del vuelo fue pautada para la noche del domingo, a las 20:45, con destino a Estados Unidos. Allí el ministro De Pedro y los gobernadores del Norte Grande (Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Misiones y Chaco) encabezarán una misión comercial, en el marco del Programa Agenda Federal, que contempla una estadía de cuatro días en Washington y un día en Nueva York. El gobernador de Corrientes confirmó que no asistirá al viaje.

El objetivo de la travesía es atraer nuevas inversiones para sus provincias y así aumentar las exportaciones de los distritos que administran, con la idea de sumar dólares al Gobierno, otro de los objetivos, para engrosar las reservas del BCRA.

La agenda de trabajo de la gira fue elaborada en conjunto con el embajador argentino Jorge Argüello y su equipo de trabajo en Washington. Allí se prevé una serie de reuniones con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y con otros organismos multilaterales de crédito e inversión.

Según confirmaron fuentes oficiales, junto al ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro viajarán los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Morales (Jujuy), Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta). No lo hará Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, según confirmó en la semana previa.

El embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, será parte de esta misión a Washington. Ya en la capital estadounidense, se sumará el embajador Jorge Argüello, a cargo de la representación diplomática en ese país.

La agenda en Estados Unidos contemplará visitas al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial, encuentros con miembros del gobierno de Joe Biden y congresistas republicanos, demócratas e independientes. Además habrá encuentros con empresarios e inversores, que forman parte de la Cámara de Comercio y del Council of Americas, que preside Susan Segal.

Segal coordinará algunas de las reuniones con empresarios y otras estarán a cargo de Argüello, señalaron. En la Embajada argentina en Washington, los gobernadores mantendrán un encuentro de trabajo con los principales «think tanks» de Estados Unidos, en el cual abordarán «El potencial del Norte Grande en la relación bilateral con Estados Unidos: energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica», adelantaron.

Los representantes provinciales harán hincapié en un fuerte pedido de inversiones, sobre todo en infraestructura, ya sea para diversificar la matriz productiva e incrementar las exportaciones.

Una avanzada de estas actividades se dio el jueves pasado en la Embajada de EEUU en la Argentina, donde De Pedro y ocho de esos diez gobernadores (solo faltaron Valdés y Sáenz), se reunieron con Stanley en su despacho para coordinar la agenda.

