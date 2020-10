En Ciudad es oficial la salida de Ferraro y el mando de un nuevo DT

Compartir

Linkedin Print

La próxima temporada de la Liga Argentina de Clubes no tendrá a Hernán Ferraro como entrenador en jefe de Ciudad Vóley. Luego de 7 años de comandar a Muni en el máximo nivel nacional, el ex armador le dejará su lugar a Santiago García Domench. No obstante, aclaró que sigue sentimentalmente unido al club y dejó las puertas abiertas para un regreso.

Luego de su primer año como entrenador de Las Panteras y habiendo conseguido la clasificación a los Juegos Olímpicos, Ferraro decidió reevaluar la situación. “Por momentos me sentí sobrepasado porque estaba en la Liga y tenía que estar siguiendo a las chicas en el exterior por el Preolímpico. La verdad que los tiempos no me daban y sentía que no podía hacer las cosas como a mí me gusta que sean” expresó Hernán sobre el balance que realizó durante los meses sin actividad.

A pesar del intenso ritmo de trabajo, Ferraro cumplió los objetivos tanto en la Selección como en Ciudad, que accedió a semifinales de la Liga por tercera vez en su historia. Luego, la situación por todos conocida: explosión de la pandemia y suspensión del torneo y la actividad. Hernán admite que éste también fue un factor clave a la hora de tomar la decisión: “Este año lamentablemente la Liga no va a ser como normalmente era. Eso hizo que decidamos en conjunto con el Club, sabiendo que la estructura no se va a resentir por mi ausencia”.

Ferraro confía en el valor de un proceso serio de trabajo con un equipo que funciona de memoria para la próxima temporada de Muni: “Nosotros trabajamos hace muchos años para esto, para que todos seamos importantes, pero que ninguno sea imprescindible. Creoque trabajamos muy bien y la estructura no se verá para nada resentida” explicó.

Para Ferraro vienen ahora otros desafíos de trabajo con la Selección y a través de capacitaciones en todo el país. Sin embargo, su corazón seguirá cerca de Ciudad: “Sigo ligado emocionalmente al club y para mí es un hasta luego. Todos saben el vínculo que tenemos y las puertas para volver están siempre abiertas”.

A nivel institucional, Ciudad acompaña la determinación y extiende sus mejores deseos a Hernán Ferraro, quien sin dudas es parte de nuestra familia.