En conferencia de prensa UCRA reafirmó el paro y no descartan endurecer la medida

Ayer, se cumplió el sexto día de paro que lleva adelante UTA en conjunto con UCRA por el no pago de salarios a los trabajadores de Crucero del Sur. En la sede de la CTA Autónoma de Formosa, ambos gremios llevaron adelante una conferencia de prensa en la que explicaron cual era el cuadro de situación.

Aseveraron que hasta el momento no han recibido novedades en relación al deposito de la totalidad de los sueldos y que hasta tanto ello no suceda no se levantará la medida de fuerza. Además, explicaron que, de ser necesario, endurecerán dicha medida.

El secretario general de la UCRA Formosa, Javier Oviedo dijo «estamos en una situación muy complicada porque hoy (por ayer) es el sexto día que no estamos trabajando porque no nos abonan los salarios».

«Esto se debe a un cambio de políticas en el gobierno. Todos saben que el transporte se sostiene con los subsidios nacionales y provinciales, debemos decir que desde nación no nos esta llegando el dinero y esto hace que se genere una crisis en el transporte porque no están los salarios, situación que ya viene de larga data», acotó Oviedo.

«Por este medio queremos comunicar a la sociedad que esta situación no la comenzó el trabajador, sino que obedece a un cambio en la política. Nosotros le pedimos a nuestros representantes que se tomen con total seriedad este tema. Nos encontramos con que no hay dinero para el pago de los sueldos y esto preocupa mucho a laos trabajadores».

Aclaró que la medida de fuerza continuará hasta que depositen los sueldos de cada trabajador. Además, volvió a pedir que los gobiernos se hagan eco de este problema y tomen una medida urgente para resolver esta situación.

Indicó que este subsidio no solo es para abonar los sueldos, sino que también para que el costo de los pasajes no impacte en el bolsillo de los pasajeros «porque si se cortan las compensaciones, el boleto pasará a costar 500 o 600 pesos».

Asimismo, y por último aclaró que de no estar los sueldos en la cuenta de los trabajadores endurecerán la medida de fuerza «con movilizaciones o tocando las puertas de los funcionarios que nos quieran atender para poder resolver estas cuestiones. Pedimos a los Concejales también que se hagan eco de esta situación y busquen la manera de resolverlo».