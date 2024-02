En distintas localidades del interior siguen sin pausa las acciones contra el dengue

En las distintas localidades, las brigadas sanitarias acentúan las actividades preventivas, principalmente para evitar la formación de criaderos de mosquitos.

A lo largo y ancho de la provincia, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, profundiza las tareas de prevención con visitas, casa por casa, para concientizar a los vecinos sobre la importancia de aplicar los cuidados diariamente a fin de prevenir el dengue.

En ese marco, como se viene haciendo sin interrupciones, los brigadistas recorrieron los barrios de cada una de las localidades, donde desplegaron tareas de fumigación, entrega de larvicidas y recordaron a las familias cuáles son las medidas claves que deben implementarse para que la prevención sea efectiva.

Así, dieron las instrucciones que deben seguirse, paso a paso, para eliminar correctamente los recipientes que no se utilizan y que pueden ser potenciales criaderos de mosquitos y, al mismo tiempo, para tratar adecuadamente los que no pueden eliminarse, para que el insecto no ingrese a depositar sus huevos.

Realizaron también el descacharrizado de los patios, veredas, terrenos baldíos y de otros espacios públicos. Las máquinas fumigadoras pesadas transportadas en vehículo transitaron las calles, en distintos horarios del día, aplicando insecticidas de larga duración, destinados a eliminar los mosquitos adultos.

Además, en cada vivienda, explicaron cómo debe ser colocado el repelente, en qué horarios y cada cuanto debe renovarse la aplicación para evitar las picaduras a lo largo del día, haciendo notar que el dengue se transmite cuando un mosquito pica a una persona que tiene el virus y luego a otra que está sana.

Asimismo, con demostraciones prácticas, indicaron como debe ser utilizado el larvicida en los recipientes que no pueden ser tapados para evitar que se desarrollen las larvas de los mosquitos, a fin de eliminarlas antes que lleguen a su etapa adulta con alas, cuando pueden volar, picar y transmitir la enfermedad.

Dieron detalles de cómo debe aplicarse, en qué cantidades, en qué lugares y con qué frecuencia, recalcando que es un líquido muy efectivo para matar las larvas y sobre todo, que es totalmente inocuo, por lo tanto, no es peligroso para los humanos ni para las mascotas y otros animales domésticos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano instaron una vez más a la población a seguir tomando conciencia de que el mosquito “es un enemigo que vive con nosotros, en nuestras casas”.

Por lo tanto, no debemos darle la oportunidad que encuentre recipientes donde poner sus huevos y reproducirse. Y para que eso no ocurra, debemos ocuparnos de cumplir con cada una de las medidas recomendadas, especialmente la eliminación de esos recipientes que le pueden servir al mosquito de criadero, afirmaron de manera contundente.

Y por último, solicitaron a los vecinos “que colaboren por favor en la tarea que llevan a cabo los brigadistas”. En primer lugar, “abriendo las puertas de nuestras casas para que puedan hacer su trabajo” y por otro “llevando a cabo también los cuidados preventivos porque al dengue debemos combatirlo entre todos”.