Para el Presidente, Jorge Bergoglio «es el argentino más importante de la historia»

Desde Roma, Milei sostuvo que mantendrá un diálogo fructífero con el pontífice y aseguró: «Es un Papa, no podemos perder esa perspectiva y no puede quedar atrapado en rencillas ideológicas, sobre todo siendo un líder espiritual».

El presidente Javier Milei calificó este sábado al papa Francisco como «el argentino más importante de la historia» y anticipó que el lunes tendrá con el pontífice «un diálogo muy fructífero» durante la audiencia privada que mantendrán en el Vaticano, luego de que el mandatario participe este domingo de la canonización de la que será la primera santa argentina, Mama Antula.

«Vamos a tener un diálogo muy fructífero, igual que cuando hablamos por teléfono apenas asumí. Y ojalá que tengamos la posibilidad de que la salud del Papa esté en condiciones como para que venga a visitar a los argentinos», dijo Milei desde Roma en declaraciones a radio Mitre sobre el encuentro del lunes, que se dará antes de las reuniones que el Presidente tendrá con su par italiano Sergio Mattarella y con la primer ministro del país europeo Giorgia Meloni.

El mandatario destacó que Jorge Bergoglio «es el argentino más importante de la historia» y añadió: «es un Papa, no podemos perder esa perspectiva y no puede quedar atrapado en rencillas ideológicas, sobre todo siendo un líder espiritual».

«Es una figura muy importante, el sostén moral en especial en un país con tanto arraigo en el catolicismo, es el jefe espiritual de los católicos y no es una cuestión menor», concluyó.

El mandatario, que llegó este viernes a la capital italiana desde Israel, participará el domingo desde las 9.30 de Roma (5.30 de Argentina) de la canonización de la laica consagrada María Antonia de San José Paz y Figueroa que se convertirá en la primera santa del país en una ceremonia que será presidida por Francisco en la Basílica de San Pedro.

Este sábado, en un día sin agenda oficial, Milei fue a ver la escultura del Moisés de Miguel Ángel, que se encuentra en la Iglesia de San Pietro in Vincoli, junto a su hermana Karina, según publicó en redes sociales.

Antes de la ceremonia de este domingo, que durará cerca de dos horas, Milei y algunos miembros de la delegación saludarán al Papa en la sacristía, informaron a Télam fuentes vaticanas.

El lunes, a las 9 de la mañana de Roma (5 de Argentina), el pontífice recibirá al mandatario para una audiencia privada luego de la que también saludará a la delegación que integran además la secretaria General, Karina Milei, y la canciller Diana Mondino, quienes estuvieron en Israel, primer destino de la gira presidencial.

El lunes, según el cronograma que maneja la Santa Sede, Milei será recibido a las 8.45 horas locales en el llamado Patio San Dámaso, en el que para la ocasión estará izada la bandera argentina, por el responsable de la Prefectura de la Casa Pontificia, Leonardo Sapienza, encargado de la logística papal.

Desde allí, Milei y la delegación subirán en ascensor hasta el segundo piso, para llegar a la denominada «segunda Loggia» del Palacio Apostólico, y caminarán guiados por los gentil hombres papales, un cuerpo de protocolo especializado del Vaticano, hasta la antesala de la Biblioteca Papal.

Allí, serán recibidos por un oficial de protocolo que indicará al Presidente cuando entrar a la Biblioteca para dar inicio a la reunión, que se hará en un escritorio dispuesto en uno de los lados.

Antes de recibir a Milei, según la agenda papal a la que tuvo acceso Télam, el Papa tendrá una reunión a las 8 con la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, y a las 8.30 con el cardenal argentino Víctor Manuel «Tucho» Fernández.

Será el pontífice, al hacer sonar un timbre en el lado derecho del escritorio, quien avise a sus mayordomos que la reunión privada terminó y en ese momento pasará el resto de la delegación para saludar al Papa.

Luego de los saludos, los fotógrafos vaticanos harán una foto de familia y llegará el momento del intercambio de regalos, que serán ubicados en una mesa en el centro de la Biblioteca.

Tras el intercambio de regalos, el Papa despedirá a Milei y la comitiva y el mandatario, acompañado al menos por la canciller Mondino, bajará un piso dentro del Palacio para reunirse con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, quien tratará los aspectos técnicos y específicos del vínculo bilateral.

Junto al purpurado habrá un representante de la diplomacia de la Santa Sede y estará el oficial de la secretaría de Estado que se encarga de Argentina. Parolin también tocará temas de política internacional, considerando además la posición histórica a favor de la denominada solución de los dos Estados para Medio Oriente y el pedido, refrendado este año por el Papa, de que se le de a Jerusalén un «estatuto especial».

Para la agenda en Roma se sumaron a la comitiva oficial los ministros Guillermo Francos (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano), y el anunciado secretario de Culto, Francisco Sánchez.

Reuniones con

Mattarella y Meloni

Tras la etapa en el Vaticano, el presidente visitará a su par italiano Sergio Mattarella en el Palacio del Quirinal, la residencia del jefe de Estado ubicada sobre unos jardines de más de cuatro hectáreas y que en los primeros años tras su construcción en 1583 había funcionado como edificio papal.

Mattarella, abogado de 82 años hermano de un fiscal asesinado por la mafia, fue elegido en 2015 y en 2022 fue reelegido por otro período de siete años.

Tras los dos jefes de Estado, Miiei luego se reunirá con la premier Meloni, convertida en 2022 en la primera mujer que llega al cargo en la historia de Italia. La premier, con pasado en formaciones posfascistas, encabeza una coalición de derecha junto a la Liga de Matteo Salvini y a Fuerza Italia fundada por el fallecido Silvio Berlusconi.

Tras las tres reuniones políticas del lunes, el mandatario regresará el lunes por la noche a Buenos Aires en un vuelo de línea.

Más allá del apretón de manos que habrá el domingo, la del lunes será la primera reunión cara a cara entre el Papa y Milei, en un contexto en el que el mandatario tuvo en el pasado dichos ofensivos hacia Jorge Bergoglio de los que luego se disculpó.

Durante la campaña electoral, además, varias propuestas del ahora presidente chocaron contra las posturas históricas de la Iglesia, en especial en el plano social e internacional.

El Papa, de todos modos, dio un perdón implícito a las ofensas de Milei al considerar que «en campaña se dicen muchas cosas» en distintas entrevistas en diciembre y enero pasados.

Tras un primer contacto telefónico luego de que Milei ganara la segunda vuelta electoral, el mandatario invitó al Papa a visitar la Argentina con una carta enviada a través de la Nunciatura Apostólica.

En caso de concretarse lo que el propio pontífice definió hace dos semanas como una «hipótesis», sería el primer viaje de Francisco a su país natal desde que fue entronizado el 19 de marzo de 2013.

Milei llegó este viernes al aeropuerto Fiumicino de la «ciudad eterna» a las 14.30 horas locales (10.30 de Argentina) y se dirigió a la residencia de la embajada ante Italia, frente a la Basílica papal de Santa María la Mayor, en donde pensaba hospedarse hasta el lunes.

Sin embargo, tras visitar el Coliseo romano, decidió mudarse a un hotel de la tradicional Via Veneto disconforme con el equipamiento de la sede diplomática.