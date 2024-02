En el marco de la primera reunión del Consejo del Salario, el PO marchó ayer a Casa de Gobierno

En el marco de la protesta frente a la sede de la Secretaría de Trabajo de Nación en Buenos Aires, Formosa no estuvo exenta y el Polo Obrero marchó a Casa de Gobierno a reclamar una recomposición salarial para los beneficiarios del Potenciar Trabajo y mayor ayuda a los comedores y merenderos de la provincia. El referente del PO, Fabián Servín dialogó al respecto con el Grupo de Medios TVO.

Servín comenzó diciendo: “en el marco de la reunión que se llevó adelante en Buenos Aires en relación al consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil el que no sólo determina el salario mínimo en el país, sino que también los programas sociales y la jubilación, depende de lo que se habla allí.”

“Debemos tener en claro que el Potenciar Trabajo es una ayuda del Estado, son unos 78 mil pesos por persona con el que los beneficiarios generan una contraprestación, es solo eso lo que cobran, sabemos que hay una decisión del Gobierno Nacional de querer congelar esos ingresos , nosotros lo rechazamos porque en el marco inflacionario que estamos sufriendo sería contraproducente que no se otorgue un aumento en estos ingresos”, acotó.

“Marchamos a Casa de Gobierno porque entendemos que Insfrán no se puede hacer el distraído por ese contexto nacional, los ajustes aca en la provincia lo venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, reclamamos asistencia a los merenderos y otras ayudas para los desocupados, es por ello que vamos hacia la Casa de Gobierno de la provincia para llevar nuestros reclamos”, cerró.