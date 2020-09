En julio el 51% de industria manufacturera operó con total normalidad y el 4% estuvo inactiva

Compartir

Linkedin Print

El 51% de las industrias manufactureras pudieron operar de manera normal en julio, mientras que más el 45% lo hizo de manera parcial por no poder contar con el personal necesario debido a las medidas de aislamiento y del total solo el 4% estuvo totalmente inactivo ese mes, según un relevamiento cualitativo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los datos surgen del informe especial #RespuestaCOVID-19, “Encuesta cualitativa de la industria manufacturera durante la emergencia sanitaria”, en que puntualizó que “en julio se observó una menor proporción de locales manufactureros sin actividad con relación a junio”.

“De los más de 1.700 locales manufactureros relevados en la encuesta, 51% operó normalmente, mientras que 49% declaró que no pudo operar con normalidad en julio”, señaló la dependencia oficial.

El informe precisó que el 49% que no pudo operar con normalidad está compuesto por un 45% que operó parcialmente y por un 4% que estuvo sin actividad productiva.

“Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva, 45% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento”, indicó.

En tanto un 26% de este grupo que operó parcialmente indicó que la principal causa para mostrar un menor nivel de actividad fue que “no tuvo pedidos”.

En el detalle de la actividad, los sectores manufactureros de “Alimentos, bebidas y tabaco”, “Madera, papel, edición e impresión” y “Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico” el 77%, 58% y 57% de los locales, respectivamente, operaron con normalidad y fueron los que manifestaron menos problemas para operar.

El sector de “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” es el que presentó una mayor proporción de locales sin actividad productiva ya que un 20% del total de locales relevados en este sector no pudo operar.

Entre los locales que operaron parcialmente o estuvieron sin actividad productiva en este sector, un 51% permaneció cerrado total o parcialmente por el aislamiento en julio.

Entre los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente, las principales dificultades fueron los problemas financieros y la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento.

En el sector de “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” el 77% de los locales que operaron normal o parcialmente declaró con importancia media-alta la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento.

En cuanto a la disminución de la demanda externa, un 30% de los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente en julio indicó a este problema con importancia media-alta.

El sector de “Automotores y otros equipos de transporte” registró en julio la mayor proporción de locales afectados por la menor demanda externa, ya que 48% indicó a este problema con importancia media-alta.

Por último el informe del Indec consignó que dentro de los problemas financieros, el 63% de los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente en julio declaró la extensión de los plazos de pago de los clientes con importancia media-alta y el 45% indicó los cheques rechazados con importancia media-alta.

En cuanto al nivel de stocks de los productos finales elaborados por los locales manufactureros, en julio, un 19,7% afirmó tener un nivel insuficiente; 69,6% calificó su nivel de “adecuado” y 10,7% dijo estar sobrestockeado.