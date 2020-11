En la plaza San Martín reclamaron aborto legal con urgencia

Compartir

Linkedin Print

La Comisión de Aborto de la Colectiva de Mujeres, Lesbianas y Trans de Formosa, reclamó con urgencia la legalización del aborto seguro y gratuito en Argentina. “Lo exigimos porque queremos cuidar la salud de las mujeres y porque estamos a favor de la vida”, sostuvieron en un comunicado.

Asimismo, se expresó que “estos meses de pandemia pusieron al descubierto que el sistema de salud se sintió presionado por una situación extraordinaria en todo el mundo y a esto se suman las internaciones por abortos inseguros, que siguen sucediendo. Se estima que cada año hay alrededor de 40 mil internaciones por aborto en Argentina, en Formosa son más de 1.200”.

“No podemos negar la realidad: los abortos suceden y también en pandemia. Sin ir más lejos, este año una joven de Formosa murió a causa de un aborto inseguro. Tenía 22 años y una hija de un año. Una historia triste que pudo haberse evitado. Mientras el aborto siga siendo clandestino, las mujeres seguirán muriendo. Miles de familias quedarán destrozadas y a miles de niñas y niños perderán a su mamá”, continúa el escrito.

En este contexto se insiste que llegó la hora de “sincerarnos” como sociedad, “hablemos con la verdad, no hay grietas: no es aborto sí o aborto no. La pregunta es: ¿seguro o clandestino? Nosotras elegimos la seguridad. Por eso, exigimos que el Estado cuide la salud y la vida de las mujeres”.

“Exigimos la igualdad de condiciones: no estamos en contra de ningún derecho más bien reclamamos el derecho a la salud pública. Respetamos las creencias de todos, queremos libertad para las nuestras”.

Por último, se clarificó además en el escrito que “el proyecto de legalización de interrupción voluntaria del embarazo es una demanda trasversal y plural que salva vidas y que está acorde a los derechos consagrados en nuestro país y por los organismos internacionales. El mundo mira a la Argentina. El movimiento feminista de nuestro país avanza hacia la construcción de una sociedad con derechos y en libertad. No podemos esperar más: es ahora”.

Compartir

Linkedin Print