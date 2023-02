En la última jugada Sudáfrica le ganó a Argentina en el mundial de hockey pista

Faltando treinta segundos para terminar el equipo local venció 6 a 5 al seleccionado argentino, que quedó cuarto en el grupo y se cruzaría con el campeón del mundo, Austria, en cuartos.

Este jueves a la madrugada de Argentina, primer partido de la mañana en Pretoria Sudáfrica, el equipo local se jugaba la clasificación ante la selección Argentina y con un buen marco de público, especialmente chicos de escuelas de esa ciudad, lo logró ganando 6 a 5.

El partido comenzó con ritmo vertiginoso de los locales que a los 20 segundos Daiam Cassiem después de una buena jugada apilando jugadores convirtió el 1 a 0.

Sudáfrica siguió con ese ritmo presionando rápida en la salida y a los 4 minutos 30, Argentina pierde la bocha y Mustafá Cassiem, uno de los goleadores y mejores jugadores de este mundial, convierte un golazo para poner el 2 a 0.

A los 5 minutos 30 Argentina llega por primera vez con un remate de Ceballos que tapa muy bien el arquero sudafricano y ya el ritmo vertiginoso de los locales aminora y hace un partido más parejo.

A los 8 minutos 15, Argentina tiene el primer corto que aprovecha con una amague de Eleicegui a tira de primera, se saca un rival y cruza el remate al segundo palo arriba para descontar y ponerse 2 a 1.

Antes del final el seleccionado nacional tuvo la chance de igualar, primero con un remate de Leotta y luego con el segundo corto que defiende muy bien el equipo local.

El segundo cuarto se juega de igual a igual

Ya pasado el sofocón de los primeros minutos del primer cuarto de Sudáfrica, Argentina al minuto de este segundo periodo, tiene un córner corto que no le queda bien a Gonzalez el pase de Eleicegui y su remate se va desviado.

A los 2 minutos 30, Navarro hace una buena jugada individual y saca un remate cruzado que se va cerca del travesaño por arriba pero Argentina estaba en partido, y a los 5 minutos después de una buena combinación de tres pases entre Navarro – Ceballos – Navarro, este último elude al arquero y coloca el 2 a 2.

En la jugada siguiente Sudáfrica tiene el primer corto que tapa muy bien el arquero Mayo de Pehuenes de Río Negro que atajó todo el partido en lugar de Frías.

Pero a los 7 aparece de nuevo el gran jugador Mustafá Cassiem en una gran jugada personal dejando argentinos en el camino, lo habilita al delantero Futcher para colocar el 3 a 2. Pero a los 9 minutos Argentina tiene su cuarto córner corto que Ceballos lo convierte en el 3 a 3.

Antes del final de ese cuarto y el primer tiempo, Sudáfrica salió con todo pero el arquero Mayo tiene una gran tapada para irse al descanso con un empate.

Sudáfrica saca ventaja en el tercer periodo

En este periodo y con un partido parejo, a los 2 minutos 30, Daiam Cassiem con un gran gesto técnico de revés coloca cruzándola el 4 a 3 y a los 5 minutos Leotta recibe una amarilla por infracción y Argentina juega con un jugador menos. Eso lo aprovecha Sudáfrica que a los 6 minutos con gol de Futcher se pone 5 a 3 arriba.

Antes de terminar este tramo, Argentina tiene su quinto córner corto pero el tiro de Eleicegui esta vez es bien tapado por el arquero

Argentina lo empata pero faltando 30 segundos Sudáfrica lo gana

Finalmente llegó el último cuarto donde Sudáfrica espera con la ventaja que saco en el cuarto anterior y a los 4 minutos 30 con el sexto córner corto Argentina logra descontar por medio de Gastón Rodriguez y colocar el 5 a 4.

Treinta segundos después Argentina fue a buscar el empate y en el séptimo córner corto mueven la bocha muy bien con dos pases, se saca un remate que un jugador sudafricano la toca en la línea y penal para el seleccionado nacional que Ceballos nuevamente no falla y coloca el 5 a 5.

Argentina comienza a tener la bocha, deja correr el tiempo porque le conviene el empate y Sudáfrica sale con todo a ganar y eso sucede faltando 30 segundos para terminar cuando Mustafá Cassiem aprovecha una perdida Argentina y este gran jugador sudafricano no perdona y coloca el 6 a 5 que finalmente fue definitivo.

Así de esta manera Argentina queda cuarto en el grupo y ahora el cruce de cuartos de final, histórico para nuestro país en el primer mundial que juegan los caballeros, en el cruce le tocaría Austria a como están al cierre de esta nota.

