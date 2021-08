En La Voz Argentina, Ricardo Montaner reveló un obsequio muy personal que recibió de Sandro

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Ocurrió después de que el participante Santiago Borda deslumbrara interpretando “Penumbras”, un clásico del Gitano.

Siguen la ronda de los cuartos de final en La Voz Argentina (Telefe) y este viernes le tocó competir a los integrantes del “team Lali”. Entre ellos, se destacó Santiago Borda, el participante que en las últimas semanas fue noticia fuera del certamen, cuando debió ser hospitalizado en un caso de violencia doméstica. El hecho ocurrió a finales de julio, y si bien en un principio trascendió que se había tratado de un accidente, luego se supo que el joven oriundo de Concordia había denunciando a su pareja por agresión.

Esta vez, la música no dejó margen para que se tocara otro tema y el cantante sorprendió a los coaches con una poderosa versión de “Penumbras”, clásico absoluto de Sandro. Después de un primer plano a un florero con una rosa, ícono que caracteriza el tenor romántico de la obra del Gitano, se pudo ver la silueta de Santiago: vestido de traje blanco con volados en los puños y las uñas afiladas, sobre un mullido sillón y con una bata roja colgada a un costado, en otro guiño al cantante que nació como Roberto Sánchez.

Y aprovechando al máximo el rango de sus graves, Borda le imprimió dramatismo a su interpretación y arrancó una ovación tanto de la tribuna como de los jurados. “¡Qué temazo! Sandro vive, para todos ustedes”, dijo Santiago al finalizar la canción. Y Lali lo arengó: “¡Aprovechen este momento! Yo siento que no son conscientes de que la gente está votando. Digan todo lo que quieran decirle al público, es el momento”.

“Le pusiste tu estilo a una canción maravillosa de un ícono para nosotros, como es Sandro. Hay que tener mucha personalidad para elegir un repertorio así, y vos la tenés. Tenés la autoridad para hacerlo y lo hiciste… ¡de puta madre!”, lo elogió Soledad Pastorutti. “Tu tienes muy claro cual es tu camino”, le dijo Mau Montaner. A su lado, su hermano Ricky, también intentó elogiarlo: “Esta es una canción que grabó nuestro padre hace un par años y que la tenemos muy escuchada…”. En ese punto, Santiago lo interrumpió: “A ver, Monta… ah re confianzudo”, dijo como para darle pie al cantante venezolano nacido en Argentina a que cante el tema. “Monta me dice”, se rió Ricardo.

Y aunque no cantó “Penumbras”, sí se permitió recordar un desencuentro que tuvo con Sandro. “Es una canción que, coincidentemente, es un tema que grabé en un álbum mío, que me dio muchas alegrías. En lo personal, me conmovió cómo él recibió la canción en aquella época y su reacción”, comenzó a contar Montaner.

“Yo lo quería tener (de invitado) en un show en el Luna Park, una vez que vine, y él ya estaba un poco afectado de salud”, dijo. “Pero tuvo el detalle de mandarme una nota escrita por él, aparte de una botella de champagne -que nunca me tomé, que la tengo guardada- y un premio que él recibió en Venezuela, ese premio se llama el Guaicaipuro de Oro”, agregó Montaner.

Y reveló parte del contenido de la nota: “Me envió el premio y en la nota me dijo: ‘Te estoy enviando algo que para mí significa mucho, que conservo hace más de 40 años y que creo que tu vas a saberlo valorar’. Y por supuesto que lo he sabido valorar, lo tengo en casa, en un lugar muy bonito. Y que, pues, conmovió mi corazón eso”, cerró la anécdota. “Muy generoso Sandro”, acotó La Sole, quien recibió el apoyo del Gitano cuando comenzó su carrera musical.

En el último bloque, y con la ayuda de Stefi Roitman, Alejandro Marley Wiebe fue develando cómo votó el público, quienes eligieron a quiénes querían que siguieran en el programa. Así, se supo que Borda, Paula Chouhy y Nicolás Olmedo avanzaron hacia las semifinales del certamen, quedando eliminada Margarita López.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp